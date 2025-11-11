Названы 5 лучших Android TV приставок до 5 тысяч рублей на ноябрь 2025 г.

Xiaomi TV Box S 3rd и Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen. Первый поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos, Netflix, сертифицированный Google TV, Wi-Fi 6. В целом это единственные ТВ-боксы до 50 долларов с полной сертификацией Netflix, полной поддержкой Dolby звука в рекордере. Правда, памяти у них только 2х32 ГБ.

RockTek GT1. Этот бокс подходит для старых телевизоров. Также здесь есть Netxflix, будут работать стриминговые сервисы. Из аналогов - VONTAR R5 (без сертификата), ROCKTEK RT-X2 (на том же процессоре).

KICKPI KP1. Стоит он до 50 долларов, при этом у вас будет 2x32 ГБ, процессор Amlogic S905Y4. Это один из бестселлеров, который просто работает стабильно.