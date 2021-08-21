Названы 5 непривычных для пользователей Windows функций MacOS

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Названы 5 непривычных для пользователей Windows функций MacOSПри переходе на операционную систему Apple они могут показаться странными
Автор "Хабра" разобрал, к чему придётся привыкать пользователю Windows, если он решит поменять ОС.
- Хоткеи. По мнению автора, главное - понять логику всех действий. Тогда всё станет проще. Из наиболее странного здесь - открытие файла (через сочетание Cmd+↓, а не нажатие Enter), переключение раскладки клавиатуры (делается другими клавишами, при необходимости можно в настройках возложить эту функцию на Caps Lock), буфер обмена (Cmd+C). Кроме того, можно большинство сочетаний поменять в параметрах - в Shortcuts.
- Концепция окон. В MacOS окна и приложения - это разное. При закрытии окна не обязательно закрывается приложение. В Windows может быть то же самое: некоторые приложения даже при нажатии на крестик остаются в трее (области уведомлений). И после этого, отмечает пользователь, уже понятно, почему на Mac при закрытом окне приложения его можно увидеть в верхней панели. Для переключения между двумя приложениями используется Cmd+Tab, между окнами одного и того же приложения - Cmd+.
- Управление окнами. Красная кнопка предназначена для закрытия окна. Жёлтая поможет свернуть окно, и после этого оно будет видно только в определённой части документа. Зелёная переносит в полноэкранный режим. Если же хочется расширить окно, то нужно нажать клавишу Option одновременно с зелёной кнопкой. Или навести курсор на неё и подождать. Ещё разворот на пол-экрана есть в режиме Split View.
- Установка приложений. Можно скачивать из официального магазина, с сайтов или с помощью пакетного менеджера Homebrew. Также эксперт поделился советом: чтобы запустить приложение, скачанное с сайта, надо вызвать контекстное меню файла.
- Прочее. Здесь автор рекомендует сразу убрать все ненужные приложения из Dock. Ещё очень удобно пользоваться Spotlight (поиск по всему содержимому), а также при необходимости поменять то, что возможно, в "Системных настройках" или через утилиту Defaults.