Названы 5 новшеств, которые следует ожидать на февральской презентации Apple

Названы 5 новшеств, которые следует ожидать на февральской презентации AppleСреди них и iPhone SE 4
iPhone SE 4. Дело в том, что Apple планирует прекратить выпуск iPhone 14, а также iPhone SE (2022). Вместо них появится iPhone SE 4. Дизайн у него будет практически такой же, как у iPhone 14, за исключением камеры на задней панели. У нового iPhone SE будет разъём USB-C, полностью обновлённый внешний вид, Face ID, дисплей 6,1″, OLED-экран, чип А18, 8 ГБ оперативной памяти, поддержка Apple Intelligence, MagSafe. Единственное — у этой модели всё-таки не будет 120 Гц.
M4 MacBook Air. В основном обновление будет связано с чипом М4. Максимум, чего ещё стоит ожидать, — появления сверхширокоугольной камеры и улучшенной автономности.
iPad Air. У него будут варианты с 11″ и 13″. Вероятно, нас тоже ждёт по большей части обновление процессора.
Magic Keyboard 2 для iPad Air. Её точно нужно будет купить всем, кто пользуется iPad Air. К тому же эта версия планшета популярнее, чем Pro.
iPad 11. Он может быть представлен как в феврале, так и уже весной. Согласно утечкам, эта модель может поставляться с чипом А17 Pro, а это означает также поддержку Apple Intelligence и 8 ГБ ОЗУ.