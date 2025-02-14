Названы 5 новшеств, которые следует ожидать на февральской презентации Apple

iPhone SE 4. Дело в том, что Apple планирует прекратить выпуск iPhone 14, а также iPhone SE (2022). Вместо них появится iPhone SE 4. Дизайн у него будет практически такой же, как у iPhone 14, за исключением камеры на задней панели. У нового iPhone SE будет разъём USB-C, полностью обновлённый внешний вид, Face ID, дисплей 6,1″, OLED-экран, чип А18, 8 ГБ оперативной памяти, поддержка Apple Intelligence, MagSafe. Единственное — у этой модели всё-таки не будет 120 Гц.

M4 MacBook Air. В основном обновление будет связано с чипом М4. Максимум, чего ещё стоит ожидать, — появления сверхширокоугольной камеры и улучшенной автономности.

iPad Air. У него будут варианты с 11″ и 13″. Вероятно, нас тоже ждёт по большей части обновление процессора.