Названы 7 лучших процессоров для игр на февраль 2025 г.

Лучший AMD

Ryzen 7 9800X3D. Если у вас есть деньги и нужен топ, то это подходящий вариант.

Лучший Intel

Intel Core i9-14900K и 14900KF. За 40 тысяч рублей или меньше — отличная покупка. Но энергопотребление высокое, поэтому нужны будут хорошая матплата, а также СЖО.

Выше среднего

Ryzen 5 7600X3D. Брать его имеет смысл только для игр типа Tarkov, Rust, CS2 (и других, где важен объём кэша), причём для 1080р или 1440р. Если вы не играете в проекты, которые перечислены выше, то лучше вложить деньги в видеокарту.