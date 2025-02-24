Названы 7 лучших процессоров для игр на февраль 2025 г.У них оптимальное соотношение цены и качества
Лучший AMD
Ryzen 7 9800X3D. Если у вас есть деньги и нужен топ, то это подходящий вариант.
Лучший Intel
Intel Core i9-14900K и 14900KF. За 40 тысяч рублей или меньше — отличная покупка. Но энергопотребление высокое, поэтому нужны будут хорошая матплата, а также СЖО.
Выше среднего
Ryzen 5 7600X3D. Брать его имеет смысл только для игр типа Tarkov, Rust, CS2 (и других, где важен объём кэша), причём для 1080р или 1440р. Если вы не играете в проекты, которые перечислены выше, то лучше вложить деньги в видеокарту.
Лучшие середнячки
Intel Core i5-14600K или 14600KF. По производительности в играх и в рабочих программах 14600KF будет лучше, чем конкуренты от AMD (7700 и 9600Х). Кроме CS2. При этом в рабочих программах энергопотребление у Intel заметно больше. Не забывайте также, что полноценный разгон будет доступен вам только с матплатой на Z-чипсете. Кроме того, у 14600KF и 14600К иногда встречаются бракованные экземпляры.
Топ за свои деньги
Ryzen 5 7500F. Это идеальный вариант для сборки компьютера на платформе AM5.
Апгрейд с бюджетника
Ryzen 7 5700X3D. Вы получаете всю мощь 3D-кэша за всего 17 тысяч рублей или даже меньше. Конкурент — 12600KF, который стоит немного дешевле и лучше в рабочих задачах и в многопотоке. Также с ним желательно делать разгон.
Самый бюджетный
AMD Ryzen 5 5600. Улучшить его производительность поможет разгон. Его прямой конкурент — Intel i5-12400F. Стоит он на 1000-1500 рублей дороже в среднем. Тоже хороший вариант для бюджетных сборок, в играх практически не греется.