Названы 8 важных шагов для быстрой переустановки Windows 10

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Сегодня в 15:06
Названы 8 важных шагов для быстрой переустановки Windows 10Это значительно ускорит процесс
В блогах Overclockers опубликована инструкция, которая позволит сократить время, потраченное на переустановку операционной системы.
Всего несколько действий, уверен автор, помогут сделать переустановку 10-й версии Windows быстрее.
- Перенести пользовательские папки "Загрузки", "Мои документы", "Приложения" на другой физический диск. Это необходимо для того, чтобы в случае чего не потерять безвозвратно нужные файлы. После переустановки их можно просто переместить на нужный диск.
- Взять в качестве загрузочной флешки быструю USB 3.х. Автор предлагает, например, использовать Kingston DataTraveler 100 G3 Black USB 3.0.
- Скачать утилиту для создания загрузочной флешки и образ Windows с официального сайта Microsoft. Программа MediaCreationTool позволит быстро сделать загрузочную флешку с Windows 10.
- Использовать быстрый M.2 SSD. Пользователь рекомендует обратить внимание на Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S250BW).
- Сделать образ системы (копию дисков) перед установкой. В результате получится виртуальный жёсткий диск (VHD), который можно подключить как физический в "Управлении дисками" (вызывается командой diskmgmt.msc).
- Сохранить логин и пароль для подключения к интернету, драйвера от сетевой карты. Это тоже делается до установки.
- Синхронизировать браузер и сохранить все закладки из него. Чтобы потом быстрее всё восстановить при открытии браузера.
- Сделать полный образ системы после её установки. Можно это осуществить с помощью системных программ Windows или сторонних утилит (к примеру, Acronis). Советует автор всё сохранять на надёжном носителе - на внешнем жёстком диске (WD Elements Portable (WDBUZG0010BBK)).