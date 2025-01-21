Названы достойные покупки видеокарты в РФ от 13 т.р. до топовых моделей на 2025 г.Вот к чему сейчас имеет смысл присмотреться
Ультрабюджетный вариант видеокарты на сегодня - это Arc A380. Её можно взять на Ozon за 13-14 тысяч рублей. Однако покупать имеет смысл эту модель лишь под новое "железо", а ещё у неё нельзя обновить драйверы без "костылей".
Из б/у видеокарт за ту же цену неплохими вариантами станут RX 5600 XT 6 ГБ или GTX 1660 Super/1660 Ti 6 ГБ.
В районе 20-25 тысяч рублей есть RTX 3050 6 ГБ. Она довольно слабая, но у неё хорошая цена, маленькое энергопотребление 60-70 Вт, небольшое TDP. Из более мощных моделей есть Intel Arc A750: она лучше по производительности на 30-35%. В то же время она горячее, у неё больше TDP, подойдёт для новых сборок. На вторичном рынке смотрите на RX 6600 8 ГБ, RX 6600 XT, RTX 2060 Super 8 ГБ. С последней можно играть уже и в 1440p.
За 25-26 тысяч рублей можно найти б/у RX 6700 XT 12 ГБ или RX 6750 GRE 12 ГБ. Абсолютно идентичные карты. Брать RX 6750 XT имеет смысл, если только разница в цене между ней и RX 6700 XT - больше 10%.
При наличии 35 тысяч рублей можно смело идти в магазин за новой картой. В этом случае варианта два. Это RTX 4060 и RX 7600. При этом из двух вариантов тоже предпочтительнее покупать RTX 4060.
Под QHD за примерно 35 тысяч на вторичке есть RX 6800. Если получится за те же деньги найти RX 6800 XT, то тоже её можно смело брать.
Если вы собираете компьютер на несколько лет вперёд, то рассмотрите следующие варианты. RTX 3060 Ti и RX 7700 подойдут для 1440p, но если запускать игры без лучей. Также можете поискать RTX 4070 Super. Дешёвые её варианты имеет смысл брать, если только разница между ними трёхвентиляторными довольно большая.
RX 7900 GRE 16 ГБ можно найти на "Авито" в новом состоянии. Правда, ей нужен разгон.
Из дорогих вариантов - RTX 4070 Ti Super и RX 7900 XT. Разница между ними в производительности - пара процентов. Далее идут предптопы - RTX 4080 и RTX 4080 Super, RX 7900 XTX. Ситуация с ними такая же, как и с 4070 Ti Super и 7900 XT. RTX 4090 своих денег сейчас точно не стоят.