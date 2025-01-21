Названы достойные покупки видеокарты в РФ от 13 т.р. до топовых моделей на 2025 г.

Ультрабюджетный вариант видеокарты на сегодня - это Arc A380. Её можно взять на Ozon за 13-14 тысяч рублей. Однако покупать имеет смысл эту модель лишь под новое "железо", а ещё у неё нельзя обновить драйверы без "костылей".

Из б/у видеокарт за ту же цену неплохими вариантами станут RX 5600 XT 6 ГБ или GTX 1660 Super/1660 Ti 6 ГБ.

В районе 20-25 тысяч рублей есть RTX 3050 6 ГБ. Она довольно слабая, но у неё хорошая цена, маленькое энергопотребление 60-70 Вт, небольшое TDP. Из более мощных моделей есть Intel Arc A750: она лучше по производительности на 30-35%. В то же время она горячее, у неё больше TDP, подойдёт для новых сборок. На вторичном рынке смотрите на RX 6600 8 ГБ, RX 6600 XT, RTX 2060 Super 8 ГБ. С последней можно играть уже и в 1440p.

За 25-26 тысяч рублей можно найти б/у RX 6700 XT 12 ГБ или RX 6750 GRE 12 ГБ. Абсолютно идентичные карты. Брать RX 6750 XT имеет смысл, если только разница в цене между ней и RX 6700 XT - больше 10%.