Названы главные минусы проводных и беспроводных компьютерных мышек

Опубликовано 22 апреля 2024, 09:00
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Названы главные минусы проводных и беспроводных компьютерных мышекУчитывайте это при покупке
Чаще всего при покупке мыши для компьютера люди берут самые доступные модели. Но иногда это может оказаться ошибкой.
Когда-то беспроводные мыши были лишь у избранных, но сейчас такие модели стали доступными. Тем не менее у них есть недостатки. Среди них — вероятность поломки при падении (они часто выходят из строя именно из-за этого), возможные помехи при работе, затраты на питание (батарейки).
Что касается проводных моделей, то к их минусам относятся износ провода, ограниченность USB-портов, ограниченная мобильность (из-за наличия кабеля).