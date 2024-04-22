Названы главные минусы проводных и беспроводных компьютерных мышек

Когда-то беспроводные мыши были лишь у избранных, но сейчас такие модели стали доступными. Тем не менее у них есть недостатки. Среди них — вероятность поломки при падении (они часто выходят из строя именно из-за этого), возможные помехи при работе, затраты на питание (батарейки).