Названы характеристики, по которым нужно выбирать термопасту для процессора

При выборе термопасты важно учитывать следующие параметры.

Теплопроводность. Она измеряется в Вт/(м·K). Чем выше это значение, тем лучше. Если вам процессор нагревается сильно, то выбирайте термопасту с теплопроводностью 8−12 и выше.

Вязкость. Лучше всего, если термопаста будет средней вязкости. Её можно без проблем нанести ровным слоем.

Проводимость электричества. Выбирайте пасты, которые не проводят ток. То есть не металлические и не из жидкого металла.

Срок службы. Качественные термопасты могут прожить без замены 5 лет, а бюджетные придётся обновлять каждые полгода-год.