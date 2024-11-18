Компьютеры
Опубликовано 18 ноября 2024, 13:30
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Названы характеристики, по которым нужно выбирать термопасту для процессора

Тогда ваш компьютер станет работать тихо и меньше нагреваться
Термопаста помогает улучшить теплоотвод от процессора к системе охлаждения. Современные процессоры нагреваются довольно сильно, поэтому пасту для них важно подбирать качественную.
Названы характеристики, по которым нужно выбирать термопасту для процессора
© Darkone

При выборе термопасты важно учитывать следующие параметры.

Теплопроводность. Она измеряется в Вт/(м·K). Чем выше это значение, тем лучше. Если вам процессор нагревается сильно, то выбирайте термопасту с теплопроводностью 8−12 и выше.

Вязкость. Лучше всего, если термопаста будет средней вязкости. Её можно без проблем нанести ровным слоем.

Проводимость электричества. Выбирайте пасты, которые не проводят ток. То есть не металлические и не из жидкого металла.

Срок службы. Качественные термопасты могут прожить без замены 5 лет, а бюджетные придётся обновлять каждые полгода-год.

Названы характеристики, по которым нужно выбирать термопасту для процессора
© Wolfmankurd

При выборе термопасты также определите, для какого компьютера вы её приобретаете. Офисному ПК хватит керамической пасты, а игровому компу или компу для профессиональных задач (работа с видео и т. п.) нужна металлическая.