Названы характеристики, по которым нужно выбирать термопасту для процессора

Названы характеристики, по которым нужно выбирать термопасту для процессораТогда ваш компьютер станет работать тихо и меньше нагреваться
При выборе термопасты важно учитывать следующие параметры.
Теплопроводность. Она измеряется в Вт/(м·K). Чем выше это значение, тем лучше. Если вам процессор нагревается сильно, то выбирайте термопасту с теплопроводностью 8−12 и выше.
Вязкость. Лучше всего, если термопаста будет средней вязкости. Её можно без проблем нанести ровным слоем.
Проводимость электричества. Выбирайте пасты, которые не проводят ток. То есть не металлические и не из жидкого металла.
Срок службы. Качественные термопасты могут прожить без замены 5 лет, а бюджетные придётся обновлять каждые полгода-год.
При выборе термопасты также определите, для какого компьютера вы её приобретаете. Офисному ПК хватит керамической пасты, а игровому компу или компу для профессиональных задач (работа с видео и т. п.) нужна металлическая.