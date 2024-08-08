Названы худшие, хорошие и лучшие процессоры Qualcomm на середину 2024 г.

Действительно полным хламом сейчас можно назвать модели Qualcomm 400/410/412/42X, 430/435/439 (они были неудачными даже в 2017 году), 450 (слишком слабый однопоток). В то же время более-менее нормальным вариантом является 480 5G, а вполне достаточным для жизни — 4 Gen 1, 4 Gen 2/AE.

Из 6-й линейки к хламу относятся 600, 61X/62X/63Х, 65Х/660, 680/685, 690 (он уступает даже 4 Gen 1). Более-менее можно жить разве что с 675/678. Чип 695 неплох, но поддерживает лишь ограниченное количество форматов видео. Если же вам нравится делать фото и видео, то рассматривайте SD 6 Gen 1 или 6S Gen 1.