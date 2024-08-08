Названы худшие, хорошие и лучшие процессоры Qualcomm на середину 2024 г.Сразу обращайте внимание на 8-ю линейку
Действительно полным хламом сейчас можно назвать модели Qualcomm 400/410/412/42X, 430/435/439 (они были неудачными даже в 2017 году), 450 (слишком слабый однопоток). В то же время более-менее нормальным вариантом является 480 5G, а вполне достаточным для жизни — 4 Gen 1, 4 Gen 2/AE.
Из 6-й линейки к хламу относятся 600, 61X/62X/63Х, 65Х/660, 680/685, 690 (он уступает даже 4 Gen 1). Более-менее можно жить разве что с 675/678. Чип 695 неплох, но поддерживает лишь ограниченное количество форматов видео. Если же вам нравится делать фото и видео, то рассматривайте SD 6 Gen 1 или 6S Gen 1.
Полным хламом будут SD 710/712, 720/730/732/735. У них и графическая производительность ниже среднего, и были они изначально слабыми. Получше на бумаге выглядят SD 765/768 и 750G. Комфортный уровень обеспечат SD 7 Gen 3, 77X/78X, 7 Gen 1. Процессор SD 7S Gen 2 стоит на границе между достаточным и комфортным уровнем. Премиум-уровень в этой линейке — SD 7+ Gen 3, 7+ Gen 2.
Наконец, действительно плохие модели из 8-й линейки — это 800−821 и 835. Достаточный уровень даст SD 845, комфорт — 855/855/860, 865/865+/870, премиум — 888/888+, 8 Gen 1/8+ Gen 1, 8 Gen 2. Если же вы хотите себе процессор с запасом на будущее, то смотрите на 8 Gen 3.
Всё это вы можете также самостоятельно увидеть в таблице выше.