Названы компьютерные запчасти, которые точно прослужат минимум 10 лет

Пользователь Overclockers отметил, что есть компьютерные детали, которые устаревают быстро и требуют замены уже лет через пять. К таким, например, относятся видеокарты (примерный срок службы - 5-6 лет), процессоры (актуальны в течение 6-7 лет), материнские платы (устаревают практически сразу же), модули оперативной памяти. Платить за них огромные деньги точно не стоит, утверждает автор.

Действительно хорошие модели лучше покупать следующих запчастей: корпус, блок питания, устройство охлаждения. Они продержатся заметно дольше и не настолько быстро теряют актуальность, как упомянутые выше.