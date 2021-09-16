Названы компьютерные запчасти, которые точно прослужат минимум 10 лет

Названы компьютерные запчасти, которые точно прослужат минимум 10 летИ которые не устареют быстро
Пользователь Overclockers отметил, что есть компьютерные детали, которые устаревают быстро и требуют замены уже лет через пять. К таким, например, относятся видеокарты (примерный срок службы - 5-6 лет), процессоры (актуальны в течение 6-7 лет), материнские платы (устаревают практически сразу же), модули оперативной памяти. Платить за них огромные деньги точно не стоит, утверждает автор.
Действительно хорошие модели лучше покупать следующих запчастей: корпус, блок питания, устройство охлаждения. Они продержатся заметно дольше и не настолько быстро теряют актуальность, как упомянутые выше.
Из корпусов пользователь рекомендует рассмотреть THERMALTAKE View 71 TG Snow или NZXT H710 CA-H710B-B1. Порядка 10 лет проработают такие блоки питания, как Thermaltake Toughpower RGB и Corsair RM750X WHITE. Среди процессорных кулеров, по мнению автора, качеством отличаются модели Zalman CNPS20X и DeepCool REDHAT.
В конце специалист добавил, что есть ещё и другие "долгоживущие" запчасти, помимо представленных. О них он расскажет позже во второй части публикации.