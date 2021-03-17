Названы конфигурации мощных игровых ПК по минимальной цене

Из процессоров для сборок лучше всего купить Ryzen 7400F и 7500F. Материнская плата в обоих случаях одна и та же — ASRock B650M-H, оперативная память — DDR5 Team Group 32 ГБ 6000 МГц и G. SKILL 32 ГБ 6000 МГц, накопитель — ADATA LEGEND 800, система охлаждения включала по одной башне для каждой конфигурации. Блок питания использовался GameMax GX 750W, видеокарта — AMD RX 7800XT 16 ГБ.

Senua’s Saga Hellblade II запускалась с высоким пресетом. В 1080p удалось в ней получить на обеих сборках 60−70 к/с, в 1440p — около 50 к/с, в 1440p с FSR Quality — 60−70 к/с.