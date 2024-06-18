Названы критерии выбора ноутбука для походной работы

Названы критерии выбора ноутбука для походной работыПрежде всего, вам нужен именно ультрабук
Итак, каким же требованиям должен соответствовать ноутбук, чтобы на нём удобно было работать даже в поездках?
Вес менее 1.8 кг. При этом около 200 г будет весить зарядное устройство. Вся ноша в 2 кг будет ощущаться на плечах не так сильно.
Нативная русская раскладка. Она нужна для тех, кто по работе печатает различные тексты. Выбирайте надёжную клавиатуру с удобным расположением букв русского алфавита.
Хороший дисплей. Лучше OLED, хотя можно и OLED. Причём диагональ должна составлять минимум 14 дюймов, разрешение — Full HD.
Ёмкая батарея. В идеале ноутбук должен без подзарядки работать в течение 8−9 часов минимум. Минимальная ёмкость аккумулятора должна для этого составлять 50 Вт/ч (а лучше — 65−80 Вт/ч). Важна также энергоэффективность системы.
Низкий TDP. Минимально допустимый показатель для ультрабука — 45 Вт. Однако лучше всего брать модели с 15−20 Вт.
Зарядка по Type-C. Благодаря этому вы в случае чего сможете использовать внешний аккумулятор для подзарядки.