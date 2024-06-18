Названы критерии выбора ноутбука для походной работы

Итак, каким же требованиям должен соответствовать ноутбук, чтобы на нём удобно было работать даже в поездках?

Вес менее 1.8 кг. При этом около 200 г будет весить зарядное устройство. Вся ноша в 2 кг будет ощущаться на плечах не так сильно.

Нативная русская раскладка. Она нужна для тех, кто по работе печатает различные тексты. Выбирайте надёжную клавиатуру с удобным расположением букв русского алфавита.

Хороший дисплей. Лучше OLED, хотя можно и OLED. Причём диагональ должна составлять минимум 14 дюймов, разрешение — Full HD.