Названы лучшие 1440p мониторы по итогам 2025 г.

Лучший 1440р монитор со средней частотой обновления

AOC Q27G40XMN. Он станет отличным выбором, особенно если вы играете в одиночные игры. Главные недостатки этого монитора - плохая подставка с фиксированной высокой и слабые углы обзора. Если конкретно этой модели нет - обратите внимание на AOC Q27G3XMN с меньшим количеством зон подсветки.

Лучший бюджетный 1440р монитор

HDR-опции в этом диапазоне нет. Но если вам устраивает SDR-гейминг, то можете посмотреть такие модели, как MSI MAG 275QF или Asrock PG27QFT2A. Если можете потратить немного больше, то отличными вариантом станет Asus ROG Strix XG27ACS, MSI G274QPF-QD, Gigabyte M27Q2 QD.

Лучший 1440р монитор с высокой частотой обновления

Основная рекомендация в этой категории - Asus ROG Strix XG27AQWMG. Этот 27-дюймовый монитор имеет частоту обновления 280 Гц.

Также заслуживает внимания модель Gigabyte MO27Q28G. У неё матовое антибликовое покрытие дисплея. По производительности же она схожа с Asus.

В качестве альтернатив можете купить Dell Alienware AW2725D, MSI MAG 271QP X24, MSI MAG 273QP X24, Gigabyte MO27Q2 с частотой обновления 280 Гц (Dell) и 240 Гц (остальные).

С 360 Гц имеет смысл рассмотреть Dell Alienware AW2725DF, Gigabyte Aorus FO27Q3 или MSI MPG 271QRX.