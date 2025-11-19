Названы лучшие 1440p мониторы по итогам 2025 г.Найти их можно на маркетплейсах
Лучший 1440р монитор со средней частотой обновления
AOC Q27G40XMN. Он станет отличным выбором, особенно если вы играете в одиночные игры. Главные недостатки этого монитора - плохая подставка с фиксированной высокой и слабые углы обзора. Если конкретно этой модели нет - обратите внимание на AOC Q27G3XMN с меньшим количеством зон подсветки.
Лучший бюджетный 1440р монитор
HDR-опции в этом диапазоне нет. Но если вам устраивает SDR-гейминг, то можете посмотреть такие модели, как MSI MAG 275QF или Asrock PG27QFT2A. Если можете потратить немного больше, то отличными вариантом станет Asus ROG Strix XG27ACS, MSI G274QPF-QD, Gigabyte M27Q2 QD.
Лучший 1440р монитор с высокой частотой обновления
Основная рекомендация в этой категории - Asus ROG Strix XG27AQWMG. Этот 27-дюймовый монитор имеет частоту обновления 280 Гц.
Также заслуживает внимания модель Gigabyte MO27Q28G. У неё матовое антибликовое покрытие дисплея. По производительности же она схожа с Asus.
В качестве альтернатив можете купить Dell Alienware AW2725D, MSI MAG 271QP X24, MSI MAG 273QP X24, Gigabyte MO27Q2 с частотой обновления 280 Гц (Dell) и 240 Гц (остальные).
С 360 Гц имеет смысл рассмотреть Dell Alienware AW2725DF, Gigabyte Aorus FO27Q3 или MSI MPG 271QRX.
Лучший бюджетный 1440р монитор с высокой частотой обновления
Gigabyte M27Q3. Совершенно новый монитор с частотой обновления 320 Гц. Он заметно быстрее некоторых аналогов с 240 Гц, имеет отличную цветопередачу.
Из других вариантов можете рассмотреть LG 27GR83Q, Asus ROG Strix XG27AQMR, MSI G274QPX.
Лучший "максимальный" 1440р монитор
Им на сегодня является Asus ROG Swift PG27AQWP-W. Вы получаете дисплей с частотой обновления 540 Гц, поддержку двойного режима с частотой 720 Гц. Главный недостаток этой модели - высокая стоимость. Если хотите немного сэкономить - берите QD OLED монитор MSI MAG 272QP X50.