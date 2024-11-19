Названы лучшие 2K-мониторы на конец 2024 г.Вот на что точно стоит обновиться
Мониторы 24″ с 2К, 180−240 Гц
Sanc G52. Его диагональ составляет 23,8″, разрешение — 2К, частота обновления — 180 Гц, плотность пикселей — 300 нит. Есть поддержка HDR10. В среднем его на маркетплейсах можно найти за 16 тысяч рублей. За свои деньги этот монитор очень хорош. Единственный его минус — возможность настройки ножки только по наклону.
Sanc G5с II. Оснащён диагональю 23,8″. Отличается от Sanc G52 он тем, что у него не нативные 8 бит, но лучшие охваты, 150% SRGB, удобная ножка со всеми регулировками.
Titan Army P2510S. Имеет частоту обновления 240 Гц, очень быстрый отклик — чуть меньше 3 миллисекунд. Регулировать монитор можно лишь по наклону. На AliExpress со скидками продаётся он за примерно 26 тысяч рублей.
Из других мониторов такого же уровня ведущий назвал: Thunderobot LQ25F165/ZQ25F240L/LQ25F240L, Titan Army P25M2S/P25A2R, Sanc G54 Plus.
Мониторы 27″ с 2К, 180−240 Гц
Sanc G7CII, Sanc G72, Redmi G27Q. Все три модели оснащены IPS-экраном, имеют отклик 1 мс, DCI-P3 95%, sRGB 129%, нормальное качество сборки. Лучше всего корпус при этом у Sanc G72, также его можно регулировать в любом направлении, а не только по наклону.
Lenovo Legion R27q-30. Эта модель имеет высокий контраст 1400−1800:1, DCI-P3 95%.
Thunderobot LQ27F180. Можете поискать этот монитор в крайнем случае.
Xiaomi G27Qi, Titan Army P27A2R в DNS стоит брать, только если они будут намного дешевле Titan Army 27A6MR.
Мониторы 27″ с 2К, MiniLED
Titan Army 27A6MR. Монитор имеет огромные охваты цветовых пространств (185% sRGB, 120% Adobe, 130% DCI-P3), 600−700 Cd/m2, а также 384 зоны под контент.
Xiaomi MiniLED G Pro 27i. У этого монитора 1152 зоны локального затемнения, контраст 1400−1600:1, яркость 800 Cd/m2. При этом к нему у пользователей две главных претензии: частый брак и дефекты, баг с прошивкой (из-за этого монитор становится красноватым во всех режимах, кроме нативного).
Thunderbird Q7. Частота обновления у этой модели — 240 Гц, контрастность — 2500:1, яркость 700 Cd/m2. Хорошие охваты 95% DCI-P3, есть 1152 зоны под контент. Но в России этот монитор не продаётся. Приобрести его можно в Китае или на Авито.
Мониторы IPS 32″ с VA, 240 Гц
Tuoshuo G278QT. Монитор обладает контрастом 1400:1, покрытием 95% DCI-P3. Очень удобный, имеет нормальную ножку и хорошее качество сборки. Но проследите, чтобы вам попался экземпляр без дефектов.
Если нужен гнутый монитор или VA-монитор, то смотрите на 27″ Ardor Gaming Aurora AQ27H3/Ardor Gaming Shaper AQ27H4, 31,5″ Ardor Gaming Horizon AQ32H3/Ardor Gaming Shaper Pro AQ32H4.