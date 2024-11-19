Названы лучшие 2K-мониторы на конец 2024 г.

Мониторы 24″ с 2К, 180−240 Гц

Sanc G52. Его диагональ составляет 23,8″, разрешение — 2К, частота обновления — 180 Гц, плотность пикселей — 300 нит. Есть поддержка HDR10. В среднем его на маркетплейсах можно найти за 16 тысяч рублей. За свои деньги этот монитор очень хорош. Единственный его минус — возможность настройки ножки только по наклону.

Sanc G5с II. Оснащён диагональю 23,8″. Отличается от Sanc G52 он тем, что у него не нативные 8 бит, но лучшие охваты, 150% SRGB, удобная ножка со всеми регулировками.

Titan Army P2510S. Имеет частоту обновления 240 Гц, очень быстрый отклик — чуть меньше 3 миллисекунд. Регулировать монитор можно лишь по наклону. На AliExpress со скидками продаётся он за примерно 26 тысяч рублей.

Из других мониторов такого же уровня ведущий назвал: Thunderobot LQ25F165/ZQ25F240L/LQ25F240L, Titan Army P25M2S/P25A2R, Sanc G54 Plus.

Мониторы 27″ с 2К, 180−240 Гц

Sanc G7CII, Sanc G72, Redmi G27Q. Все три модели оснащены IPS-экраном, имеют отклик 1 мс, DCI-P3 95%, sRGB 129%, нормальное качество сборки. Лучше всего корпус при этом у Sanc G72, также его можно регулировать в любом направлении, а не только по наклону.

Lenovo Legion R27q-30. Эта модель имеет высокий контраст 1400−1800:1, DCI-P3 95%.

Thunderobot LQ27F180. Можете поискать этот монитор в крайнем случае.

Xiaomi G27Qi, Titan Army P27A2R в DNS стоит брать, только если они будут намного дешевле Titan Army 27A6MR.