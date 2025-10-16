Названы лучшие 360 мм СЖО для компьютера

Вывод

Лучшим кулером из протестированных с точки зрения производительности стал Lian Li Galahad 2 Lite Performance. Он выдал потрясающие результаты на AMD и хорошо показал себя на Intel. При этом стоит он около 100 долларов. С другой стороны, пользователи пишут о проблемах с насосом у этой модели, так что лучше подумать перед покупкой.

Однозначно рекомендует ведущий Hardware Canucks брать Corsair Nautilus RS. Он стабильно входит в тройку лидеров по уровню шума, установить его по руководству не составит труда, также компания Corsair известна одним из лучших уровней обслуживания клиентов.

На удивление хорошо показали себя и бюджетные кулеры Thermalright Frozen Edge, ID Cooling FX360 INF/PRO, Montech HyperFlow Silent.

Если для вас деньги не проблема, то обратите внимание на TRYX Panorama. Он совмещает в себе приятный внешний вид и отличную производительность.