Названы лучшие б/у-видеокарты осени 2025

5-15 тысяч рублей

Лучше всего брать сейчас что-то относительно актуальное. Например, до 6-7 тысяч рублей. Это GTX 1650 Super, RX 6500 XT, но при учёте, что у вас очень ограниченный бюджет. Минус в том, что у них всего 4 ГБ видеопамяти, что в 2025 году уже мало, хотя если найдёте 6500 XT на 8 ГБ до 7 тысяч рублей, то обязательно покупайте.

Для монтажа подойдут более мощные видеокарты. Среди них GTX 1600 Super, 1660 Ti. Однако не покупайте китайские версии на мобильных чипах.

За 9-11 тысяч рублей можно найти RX 5700 и 5700 ХТ. Но учитывайте, что они довольно горячие и старые. Также у них нет поддержки трассировки лучей. Её предлагает уже RX 6600. За те же деньги можете посмотреть RTX 2060, но видеопамяти у неё только 6 ГБ (зато есть DLSS). В крайнем случае можете доплатить 1-2 тысячи и купить версию с 12 ГБ. Ещё один вариант - 2060 Super.

15-20 тысяч рублей

RTX 3060 хороший вариант, тем более с 12 ГБ видеопамяти. Но для реальной трассировки лучей понадобится что-то мощнее - RX 6700 XT на 12 ГБ.

RTX 3070 - полный аналог 5060, но производительнее. Единственное, где будет 5060 лучше, - трассировка, но и то 8 ГБ будет маловато.

Более 20 тысяч рублей

Наиболее свежий вариант на «Авито» - RTX 5050, который по производительности на уровне 4060. При этом 5060 будет на 20-25% мощнее 4060.

Ещё за ту же цену можно увидеть RX 6800 и 6800 ХТ. Они имеют 16 ГБ видеопамяти, за счёт чего будут ещё долго актуальны. Однако они, скорее всего, пережили майнинг, а также довольно сильно греются.

6900 ХТ довольно горячая и не всегда её можно найти в нормальном состоянии. Некоторым проще будет взять 3080 на 10 ГБ.

Также вместо 3080 на 12 ГБ лучше купить 3080 Ti с большим количеством ядер и тем же объёмом памяти.