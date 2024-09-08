Названы лучшие б/у видеокарты от 5 до 30 тысяч рублей

Названы лучшие б/у видеокарты от 5 до 30 тысяч рублейМожете их смело покупать
5−7 тысяч рублей
Эксперт предложил рассмотреть GTX 1060 на 6 ГБ и RX 580 на 8 ГБ. Если же вас эти варианты не устраивают, то можете присмотреться к GTX 1650 на 4 ГБ и RX 5500 XT на 4 ГБ. Они будут немного уступать в производительности первым двум моделям, но они хотя актуальнее.
7−10 тысяч рублей
Обратите внимание на GTX 1070 на 8 ГБ или 1650 Super, 1660 (хотя в этом ценовом диапазоне она встречается редко). Также рассмотрите RX 5500 ХТ на 8 ГБ или RX 5600 XT на 6 ГБ видеопамяти.
10−15 тысяч рублей
Лучшими от «зелёных» здесь будут GTX 1660 Super или 1660 Ti. Также в этом сегменте в мегаполисах типа Москвы или Питера часто попадаются RTX 2060. Среди видеокарт от «красных» хорошим выбором станут RX 5700 или 5700 XT. При этом у них производительность будет немного выше, чем у 1660S и 1660 Ti, но бывают проблемы с температурой. Также обратите внимание на RX 6600.
15−20 тысяч рублей
Ознакомьтесь в этом сегменте с RTX 2060 Super или RTX 2070. От «красных» же есть только один адекватный вариант: RX 6600 XT.
20−25 тысяч рублей
Покупайте в этом ценовом диапазоне RTX 3060 на 12 ГБ, 3060 Ti. Можете также смело брать обычную 3060. На «Авито» изредка встречаются и RTX 2080. Из «красных» довольно редко в некоторых городах можно найти RX 7600. Почти в любом городе есть также RX 6700 XT.
25−30 тысяч рублей
Наиболее интересный вариант здесь — RTX 4060. Кроме того, можете покупать RTX 3070. От AMD имеет смысл рассматривать RX 7600, 6800.