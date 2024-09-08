Названы лучшие б/у видеокарты от 5 до 30 тысяч рублей

5−7 тысяч рублей

Эксперт предложил рассмотреть GTX 1060 на 6 ГБ и RX 580 на 8 ГБ. Если же вас эти варианты не устраивают, то можете присмотреться к GTX 1650 на 4 ГБ и RX 5500 XT на 4 ГБ. Они будут немного уступать в производительности первым двум моделям, но они хотя актуальнее.

7−10 тысяч рублей

Обратите внимание на GTX 1070 на 8 ГБ или 1650 Super, 1660 (хотя в этом ценовом диапазоне она встречается редко). Также рассмотрите RX 5500 ХТ на 8 ГБ или RX 5600 XT на 6 ГБ видеопамяти.

10−15 тысяч рублей

Лучшими от «зелёных» здесь будут GTX 1660 Super или 1660 Ti. Также в этом сегменте в мегаполисах типа Москвы или Питера часто попадаются RTX 2060. Среди видеокарт от «красных» хорошим выбором станут RX 5700 или 5700 XT. При этом у них производительность будет немного выше, чем у 1660S и 1660 Ti, но бывают проблемы с температурой. Также обратите внимание на RX 6600.