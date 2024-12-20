Названы лучшие блоки питания для компьютеров на декабрь 2024 г.

Бюджетные модели

Powercase PW700. Это недорогой блок питания на 700 Вт с гарантией 3 года. Его можно приобрести на «Яндекс.Маркете» за 4650 рублей или на Ozon за примерно 5100 рублей. Охлаждается он обычным 120-миллиметровым вентилятором без маркировки. Будьте готовы к шуму при высоких оборотах. Из минусов: неполный фильтр помех, дешёвые мосфеты, нет второго коннектора для ЦПУ, шумный вентилятор на высоких нагрузках, магнитятся кабели.

Модели средней ценовой категории

NGDP Gold. Относительно бюджетная модель с гарантией 10 лет. Есть три варианта этой модели: с 750, 850 и 1000 вт. Однако у них плохая реализация полупассивного режима и небрежная пайка. Но последнее ни на что не влияет и покупать можно смело.

Azza PSAZ-850G. Это почти полная копия предыдущей модели.

PCCooler YN750/850/1000. Тоже продаётся в трёх вариантах: с 750, 850 и 1000 вт. За свою цену «начинка» здесь очень крутая. У этих моделей одни из самых низких пульсаций во всей категории.

XPG Core Reactor II. Есть версии с 850 и 1000 Вт. Этот блок питания на полностью японских конденсаторах. Пульсации у него низкие.

Chieftec Atmos 850W. Пульсации у этой модели значительно ниже допустимого уровня. Однако вы получите всего 2 года гарантии от DNS и «Онлайнтрейд». Сам же производитель даёт гарантию 5 лет.