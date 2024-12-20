Названы лучшие блоки питания для компьютеров на декабрь 2024 г.Есть варианты на любой кошелёк
Бюджетные модели
Powercase PW700. Это недорогой блок питания на 700 Вт с гарантией 3 года. Его можно приобрести на «Яндекс.Маркете» за 4650 рублей или на Ozon за примерно 5100 рублей. Охлаждается он обычным 120-миллиметровым вентилятором без маркировки. Будьте готовы к шуму при высоких оборотах. Из минусов: неполный фильтр помех, дешёвые мосфеты, нет второго коннектора для ЦПУ, шумный вентилятор на высоких нагрузках, магнитятся кабели.
Модели средней ценовой категории
NGDP Gold. Относительно бюджетная модель с гарантией 10 лет. Есть три варианта этой модели: с 750, 850 и 1000 вт. Однако у них плохая реализация полупассивного режима и небрежная пайка. Но последнее ни на что не влияет и покупать можно смело.
Azza PSAZ-850G. Это почти полная копия предыдущей модели.
PCCooler YN750/850/1000. Тоже продаётся в трёх вариантах: с 750, 850 и 1000 вт. За свою цену «начинка» здесь очень крутая. У этих моделей одни из самых низких пульсаций во всей категории.
XPG Core Reactor II. Есть версии с 850 и 1000 Вт. Этот блок питания на полностью японских конденсаторах. Пульсации у него низкие.
Chieftec Atmos 850W. Пульсации у этой модели значительно ниже допустимого уровня. Однако вы получите всего 2 года гарантии от DNS и «Онлайнтрейд». Сам же производитель даёт гарантию 5 лет.
Топовые блоки питания
1stplayer NGDP 80+ Platinum. За версию на 1300 Вт придётся отдать 23 тысячи рублей, за модель на 1000 Вт — 20 тысяч рублей. Гарантию вы получите на 10 лет. Значения пульсаций у них — гораздо ниже допустимых.
Deepcool PX1000P/PX1300P. Младшая версия с 1000 Вт стоит 25 тысяч рублей, старшая с 1300 Вт — 32 тысячи рублей. В DNS дают на них 12 лет гарантии. Из минусов здесь только профиль настройки вентилятора в полупассивном режиме.
XPG Cyber Core II. Блок питания на 1300 Вт. Вы получите 10 лет гарантии. Пульсации минимальные по всем напряжениям.
Модели белого цвета
Deepcool PN750M/PN850M. Разница в цене между этими моделями — всего тысяча рублей: 13 тысяч против 14 тысяч. По пульсациям результат у них отличный. Из минусов: шум вентилятора и китайские фильтры.
Ardor Gaming Origin 650/750/850WGF. На них даётся 10 лет гарантии. При этом вентилятор у этих моделей шумный, да и в целом варианты, которые перечислены ранее, будут интереснее.
XPG Core Reactor II. Блок питания на 850 Вт.
1stplayer NGDP. Рассматривайте модель на 1000 Вт.
Из других достойных вариантов белого цвета блогер назвал AMP GH на 850 и 1000 Вт, SilverStone DA850R. Оба блока питания хороши, но сейчас пропали из продажи.