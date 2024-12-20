Названы лучшие бюджетные видеокарты от 5 до 25 тысяч рублей

5-7 тысяч рублей

От AMD рассмотрите RX 580 на 8 ГБ, от NVIDIA - GeForce GTX 1060 на 6 ГБ.

7-10 тысяч рублей

Самый интересный и самый надёжный вариант здесь - RX 5500 XT 8 ГБ. Также подумайте о приобретении GTX 1650 Super 4 ГБ или GTX 1660 (можно найти в некоторых городах).

10-15 тысяч рублей

Если вы хотите приобрести более актуальный вариант, то в этом бюджете имеет смысл взять GTX 1660 Super или 1660 Ti. Чуть более производительные варианты с большим объёмом видеопамяти - GTX 1070 Ti, GTX 1080 с 8 ГБ. От AMD вы с лёгкостью найдёте RX 5600 XT на 6 ГБ или RX 5700 на 8 ГБ.