Названы лучшие бюджетные видеокарты от 5 до 25 тысяч рублей

Названы лучшие бюджетные видеокарты от 5 до 25 тысяч рублейВот что сейчас стоит брать
5-7 тысяч рублей
От AMD рассмотрите RX 580 на 8 ГБ, от NVIDIA - GeForce GTX 1060 на 6 ГБ.
7-10 тысяч рублей
Самый интересный и самый надёжный вариант здесь - RX 5500 XT 8 ГБ. Также подумайте о приобретении GTX 1650 Super 4 ГБ или GTX 1660 (можно найти в некоторых городах).
10-15 тысяч рублей
Если вы хотите приобрести более актуальный вариант, то в этом бюджете имеет смысл взять GTX 1660 Super или 1660 Ti. Чуть более производительные варианты с большим объёмом видеопамяти - GTX 1070 Ti, GTX 1080 с 8 ГБ. От AMD вы с лёгкостью найдёте RX 5600 XT на 6 ГБ или RX 5700 на 8 ГБ.
15-20 тысяч рублей
Лучший выбор здесь - RX 6600 или RX 6600 XT на 8 ГБ. От "зелёных" эксперт предлагает рассмотреть RTX 2060 на 6 ГБ, RTX 2060 Super на 8 ГБ. При бюджете 18-20 тысяч рублей можете поискать RTX 2070 8 ГБ.
20-25 тысяч рублей
Здесь всего один стабильный и хороший вариант. Это RTX 3060 на 12 ГБ. Если таких видеокарт у вас в городе нет, то можно рассмотреть RTX 2080 или 2080 Super. От AMD стоит брать RX 7600 или RX 6700 XT 12 ГБ.