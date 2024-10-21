Названы лучшие флагманские матплаты для AM5 из 21 моделей в продаже

Эксперт YouTube-канала Hardware Unboxed сравнил такие материнские платы, как Asrock X870 Pro RS WiFi, X870 Riptide WiFi, X870 Steel Legend, X870E Nova WiFi, X870E Taichi/Taichi Lite, Asus Prime X870-P WiFi, TUF Gaming X870-Plus WiFi, ROG Strix X870-A Gaming WiFi, ProArt X870E-Creator WiFi, ROG Strix X870E-E Gaming WiFi, ROG Crosshair X870E Hero, ROG Strix X870-I Gaming WiFi, Gigabyte X870 Eagle WiFi7, X870 Gaming X WiFi7, X870 Aorus Elite WiFi7, X870E Aorus Pro, X870E Aorus Master, MSI Pro X870-P WiFi, MAG X870 Tomahawk WiFi, MPG X870E Carbon WiFi.

Для тестирования использовался корпус Antec Flux Pro, процессор Ryzen 9 9950X. Измерение температур проводилось с помощью K-Type Thermocouples. В помещении температура составляла 21 градус Цельсия.

Самой холодной материнской платой оказалась Asrock X870E Nova WiFi (50 градусов), за ней шли Asus ROG Strix X870-I Gaming WiFi и Asrock X870E Taichi (52 градуса). А вот наиболее горячим был Gigabyte X870 Eagle WiFi7 (76 градусов).

При тестировании рабочей тактовой частоты большинство моделей отличались друг от друга всего на 2%. Но лучшей была MSI MAG X870 Tomahawk WiFi.