Названы лучшие и худшие видеокарты и процессоры на январь 2025

Названы лучшие и худшие видеокарты и процессоры на январь 2025А также лучшие связки CPU + GPU
Худшие и лучшие видеокарты
GTX 780, GTX 770 и GTX 760. Они давно устарели и не поддерживаются свежими драйверами. Поэтому с ними новые игры не пойдут вообще. Такая же ситуация с Radeon R9 200-й серии.
При этом младшие Nvidia Max и Maxwell 2 можно брать. Это GTX 750, X950 Ti, 960 Ti. GTX 970 тоже подойдёт, если она будет дешевле Radeon RX 470.
Ни в коем случае не приобретайте из-за риска отвала GTX 980/Ti, аналоги Radeon 9300.
GTX 1070 и 1080/Ti тоже обходите за километр. Они не подходят даже для повседневных задач.
GTX 1060 и ниже сгодятся для Dota 2, World of Tanks, если их найти по хорошей цене.
Radeon RX Vega лучше избегать из-за отвальной HBM-памяти.
Radeon RX 400-й и 500-й серии станут хорошим выбором для игрового бюджетного ПК. Но только если купить их дёшево.
Из RTX 2000-й серии брать можно только 2060/Super или 2070. Также вполне нормальные варианты - GTX 1660 Super, 1660 и 1650. Только обходите стороной версии Asus с одним вентилятором и серию Gigabyte Windforce.
Radeon VII игнорируйте из-за HBM-памяти, а RX 5700/XT - из-за майнинга и вероятности дефекта GPU.
RX 5600 XT и 5500 XT - неплохие кандидаты. Из RTX 3050 8 ГБ и 3060 можно брать всё, кроме Palit Dual и StormX.
RTX 3070 покупать можно, но желательно "жирную", с хорошей системой охлаждения.
RTX 3070 Ti стоит внимания, если только она чуть дороже версии без Ti. Также для неё нужна качественная система охлаждения.
Нежелательно покупать сейчас RTX 3080 и Ti, RTX 3090 и Ti. Только за адекватную цену имеет смысл рассматривать RTX 3090. В остальных случаях лучше станет RTX 4070 Ti или Super.
RX 6400, 6500 XT, RX 6600 XT, 6650 XT приобретать можно. Также RX 6800 и XT хороши для игр. При этом RX 6900 XT и 6950 XT сомнительны по качеству.
Откровенно плохих карт среди RTX 4000-й серии и RX 7000-й серии нет. При этом лучше избегать версий с недостаточным охлаждением.
Лучшие связки видеокарты и процессора
Ryzen 5 3500X и RX 5700 XT или Intel Arc A580 подойдут для ультрабюджетной сборки.
Ryzen 5 5600 и Radeon RX 6600, 6500 XT или Intel Arc A750. Также от Intel стоит рассмотреть i5-12400. Они подходят для Full HD и средних настроек графики с приемлемым FPS.
Для тех, кто хочет включить высокий пресетом в новейших хитах, нужны Ryzen 5 7500F и видеокарта RX 6600, 6500 XT либо Arc A750.
Переход к 4К или 1440p потребует обновления лишь видеокарты. Например, можно взять RX 6750 XT или RX 7600 XT.
Предельно оптимальный вариант - Ryzen 5 7500F и RX 6800. Адекватной заменой также будет RX 7700 XT 12 ГБ.
Последняя конфигурация для QHD включает всё тот же 7500F и RX 7800 XT или RX 7900 GRE.
Исключительно для 4К лучше взять Ryzen 7700 или 7700Х. Из видеокарт - RX 7900 XT.
Рабочая станция для QHD должна включать Core i5-13600 и RTX 4070 Ti Super.
Если вы можете потратить на игровой ПК 1800 долларов, то присмотритесь к Ryzen 7 7700X или 7600X3D и RTX 4070 Ti Super.
Ryzen 9 9800X3D и RTX 4080 Super - топовая сборка. Для любителей хорошей производительности в 4К за недорого есть RX 7900 XTX. При максимальном бюджете можете взять Ryzen 7 9800X3D и RTX 4090.