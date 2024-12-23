Названы лучшие и худшие видеокарты и процессоры на январь 2025

Худшие и лучшие видеокарты

GTX 780, GTX 770 и GTX 760. Они давно устарели и не поддерживаются свежими драйверами. Поэтому с ними новые игры не пойдут вообще. Такая же ситуация с Radeon R9 200-й серии.

При этом младшие Nvidia Max и Maxwell 2 можно брать. Это GTX 750, X950 Ti, 960 Ti. GTX 970 тоже подойдёт, если она будет дешевле Radeon RX 470.

Ни в коем случае не приобретайте из-за риска отвала GTX 980/Ti, аналоги Radeon 9300.

GTX 1070 и 1080/Ti тоже обходите за километр. Они не подходят даже для повседневных задач.

GTX 1060 и ниже сгодятся для Dota 2, World of Tanks, если их найти по хорошей цене.

Radeon RX Vega лучше избегать из-за отвальной HBM-памяти.

Radeon RX 400-й и 500-й серии станут хорошим выбором для игрового бюджетного ПК. Но только если купить их дёшево.

Из RTX 2000-й серии брать можно только 2060/Super или 2070. Также вполне нормальные варианты - GTX 1660 Super, 1660 и 1650. Только обходите стороной версии Asus с одним вентилятором и серию Gigabyte Windforce.

Radeon VII игнорируйте из-за HBM-памяти, а RX 5700/XT - из-за майнинга и вероятности дефекта GPU.

RX 5600 XT и 5500 XT - неплохие кандидаты. Из RTX 3050 8 ГБ и 3060 можно брать всё, кроме Palit Dual и StormX.

RTX 3070 покупать можно, но желательно "жирную", с хорошей системой охлаждения.

RTX 3070 Ti стоит внимания, если только она чуть дороже версии без Ti. Также для неё нужна качественная система охлаждения.

Нежелательно покупать сейчас RTX 3080 и Ti, RTX 3090 и Ti. Только за адекватную цену имеет смысл рассматривать RTX 3090. В остальных случаях лучше станет RTX 4070 Ti или Super.

RX 6400, 6500 XT, RX 6600 XT, 6650 XT приобретать можно. Также RX 6800 и XT хороши для игр. При этом RX 6900 XT и 6950 XT сомнительны по качеству.

Откровенно плохих карт среди RTX 4000-й серии и RX 7000-й серии нет. При этом лучше избегать версий с недостаточным охлаждением.