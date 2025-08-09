Названы лучшие комплекты памяти DDR5 для современных Intel и AMD

Минимальный объём оперативной памяти для комфортного гейминга в 2025 году - это 32 ГБ.

Один из лучших комплектов для AMD из DNS - это Acer Predator Pallas II. Гарантия на него 10 лет. Белый комплект стоит 10300 рублей, а чёрный - 12 тысяч.

Если вы планируете заниматься ручным разгоном - обратите внимание на Acer Vesta и Acer Hermes.

Хороший белый вариант для AMD на чипах Hynix А - G.Skill Ripjaws. Также можете брать Adata XPG Lancer RGB. Без подсветки они будут ещё дороже.

Из KingBank отлично подойдут для AMD Star Blade, для Intel - Star Blade с XMP 6800, C32.

При ограниченном бюджете можете посмотреть KingBank Solarblade на Hynix M-die C36. Но настраивать придётся эти модули вручную.