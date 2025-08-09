Компьютеры
Названы лучшие комплекты памяти DDR5 для современных Intel и AMD

Можете их заказывать прямо сейчас
Ведущий YouTube-канала "Техно-Грааль" рассказал, какие модели ОЗУ DDR5 сейчас лучше всего брать.
Минимальный объём оперативной памяти для комфортного гейминга в 2025 году - это 32 ГБ.

Один из лучших комплектов для AMD из DNS - это Acer Predator Pallas II. Гарантия на него 10 лет. Белый комплект стоит 10300 рублей, а чёрный - 12 тысяч.

Если вы планируете заниматься ручным разгоном - обратите внимание на Acer Vesta и Acer Hermes.

Хороший белый вариант для AMD на чипах Hynix А - G.Skill Ripjaws. Также можете брать Adata XPG Lancer RGB. Без подсветки они будут ещё дороже.

Из KingBank отлично подойдут для AMD Star Blade, для Intel - Star Blade с XMP 6800, C32.

При ограниченном бюджете можете посмотреть KingBank Solarblade на Hynix M-die C36. Но настраивать придётся эти модули вручную.

Ещё один бюджетный вариант - это Cusu DDR5 5600/6400 МГц. Купить его можно на AliExpress.

Иногда на Ozon время от времени бывают хорошие комплекты от Patriot. Однако у этой компании довольно большой процент брака. Поэтому брать лучше такую память с гарантией.

Если вы ищете два модуля по 24 ГБ (48 ГБ в сумме), то обратите внимание на следующие варианты.

При выборе небинарного комплекта KingBank для AMD вам нужно будет обязательно настроить всё вручную. Другой вариант - вы можете купить KingBand с EXPO XMP 6000 СL28 на M-die. Но продают их только перекупы.

На Ozon можно встретить Patriot Viper Venom XMP EXPO 6000 СL30. Помните только о вероятности брака и не покупайте без гарантии.

Если вам нужно 64 ГБ оперативной памяти, то в DNS можете рассмотреть Acer Predator Pallas II, Predator Vesta II, G.Skill Ripjaws S5 и M5, Adata XPG Lancer. Pallas и G.Skill на М-die, Vesta и Lancer - на A-die. Везде 10 лет гарантии. Для AMD Lancer вам нужно будет настраивать вручную. Также можете брать KingBank Dark SoarBlade Hynix M-die 6000 CL36, но его тоже придётся настраивать самостоятельно.

Из комплектов ОЗУ на 96 ГБ и более стоит покупать либо KingBank Dark Star Blade с Hynix M-die C32 на «Яндекс.Маркете», либо TeamGroup T-Create Expert в «Онлайнтрейде».