Названы лучшие комплекты памяти DDR5 для современных Intel и AMD

Названы лучшие комплекты памяти DDR5 для современных Intel и AMDМожете их заказывать прямо сейчас
Минимальный объём оперативной памяти для комфортного гейминга в 2025 году - это 32 ГБ.
Один из лучших комплектов для AMD из DNS - это Acer Predator Pallas II. Гарантия на него 10 лет. Белый комплект стоит 10300 рублей, а чёрный - 12 тысяч.
Если вы планируете заниматься ручным разгоном - обратите внимание на Acer Vesta и Acer Hermes.
Хороший белый вариант для AMD на чипах Hynix А - G.Skill Ripjaws. Также можете брать Adata XPG Lancer RGB. Без подсветки они будут ещё дороже.
Из KingBank отлично подойдут для AMD Star Blade, для Intel - Star Blade с XMP 6800, C32.
При ограниченном бюджете можете посмотреть KingBank Solarblade на Hynix M-die C36. Но настраивать придётся эти модули вручную.
Ещё один бюджетный вариант - это Cusu DDR5 5600/6400 МГц. Купить его можно на AliExpress.
Иногда на Ozon время от времени бывают хорошие комплекты от Patriot. Однако у этой компании довольно большой процент брака. Поэтому брать лучше такую память с гарантией.
Если вы ищете два модуля по 24 ГБ (48 ГБ в сумме), то обратите внимание на следующие варианты.
При выборе небинарного комплекта KingBank для AMD вам нужно будет обязательно настроить всё вручную. Другой вариант - вы можете купить KingBand с EXPO XMP 6000 СL28 на M-die. Но продают их только перекупы.
На Ozon можно встретить Patriot Viper Venom XMP EXPO 6000 СL30. Помните только о вероятности брака и не покупайте без гарантии.
Если вам нужно 64 ГБ оперативной памяти, то в DNS можете рассмотреть Acer Predator Pallas II, Predator Vesta II, G.Skill Ripjaws S5 и M5, Adata XPG Lancer. Pallas и G.Skill на М-die, Vesta и Lancer - на A-die. Везде 10 лет гарантии. Для AMD Lancer вам нужно будет настраивать вручную. Также можете брать KingBank Dark SoarBlade Hynix M-die 6000 CL36, но его тоже придётся настраивать самостоятельно.
Из комплектов ОЗУ на 96 ГБ и более стоит покупать либо KingBank Dark Star Blade с Hynix M-die C32 на «Яндекс.Маркете», либо TeamGroup T-Create Expert в «Онлайнтрейде».