Названы лучшие компьютерные корпуса от 3500 до 20 000 рублей

Phanteks 523 XT Pro Ultra — один из лучших на сегодня корпусов по соотношению цены, качества и характеристик. В комплекте с ним идут сразу вентиляторы. Также он позволяет устанавливать Stealth-материнки. То есть такие, у которых коннекторы расположены не спереди, а сзади. Кроме того, разновидности матплат в этот корпус можно ставить любые, как и кулеры для процессора. Поместится в него и любая по ширине видеокарта.

При этом GameMax Infinity идёт без радиаторов. Поэтому к нему вам придётся докупать ещё вентиляторы: в сумме это выйдет примерно на 5200 рублей.

Lean Li Lancool III тоже отличный выбор. У него вы можете даже не менять стоковые вентиляторы, поскольку они дают очень мощный поток воздуха. Наверху есть возможность поместить радиатор на 420 мм, спереди — система жидкостного охлаждения на 360 мм. Однако сейчас цена этого корпуса составляет 12−15 тысяч рублей. Подойдёт он ещё тем, кто хочет иметь быстрый доступ к комплектующим и закрытый корпус.