Названы лучшие компьютерные корпуса от 3500 до 20 000 рублей

Названы лучшие компьютерные корпуса от 3500 до 20 000 рублейСмело покупайте сейчас любой из них
Phanteks 523 XT Pro Ultra — один из лучших на сегодня корпусов по соотношению цены, качества и характеристик. В комплекте с ним идут сразу вентиляторы. Также он позволяет устанавливать Stealth-материнки. То есть такие, у которых коннекторы расположены не спереди, а сзади. Кроме того, разновидности матплат в этот корпус можно ставить любые, как и кулеры для процессора. Поместится в него и любая по ширине видеокарта.
При этом GameMax Infinity идёт без радиаторов. Поэтому к нему вам придётся докупать ещё вентиляторы: в сумме это выйдет примерно на 5200 рублей.
Lean Li Lancool III тоже отличный выбор. У него вы можете даже не менять стоковые вентиляторы, поскольку они дают очень мощный поток воздуха. Наверху есть возможность поместить радиатор на 420 мм, спереди — система жидкостного охлаждения на 360 мм. Однако сейчас цена этого корпуса составляет 12−15 тысяч рублей. Подойдёт он ещё тем, кто хочет иметь быстрый доступ к комплектующим и закрытый корпус.
Бюджетная модель — Montech Air X. В DNS она обойдётся примерно в 4700 рублей. Относительно предыдущих это корпус небольшой. Видеокарта в него поместится максимум на 340 мм, кулер — до 160 мм. При этом материнки можно брать до ATX-формата. В комплекте есть три RGB-вентилятора.
Ginzzu V320 за примерно 3,5 тысячи рублей без вентиляторов имеет смысл рассмотреть к покупке. У вас будет нижний, боковой, верхний продув, калёное стекло, поместятся кулер до 160 мм, блок питания — стандартный ATX.
Если нужно что-то посолиднее, то возьмите GameMax Infinity за примерно 6500 рублей на Ozon. Другой вариант — 1STPlayer Steampunk SP7. Эти корпуса подойдут под сборку с X-материнской платой и системой жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм. Видеокарта поместится любая 4090. Нижний продув карточки можно организовать при помощи трёх вентиляторов.
PCCooler C3 T500 ARGB WH время от времени то появляется, то исчезает в ДНС. Корпус это довольно интересный. За примерно 10 тысяч рублей вы получите, помимо корпуса, шесть RBG-вентиляторов. Кулер сюда помещается до 175 мм, видеокарта — до 400 мм. Наверху можно установить систему охлаждения на 360 мм, сбоку — 240 мм.