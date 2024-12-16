Названы лучшие компьютерные процессоры для покупки в 2025 г.В зависимости от вашего бюджета
Если вы хотите собрать бюджетный компьютер, то лучшими вариантами будут Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600 или Ryzen 3 3300X. Последний больше всего подходит для игр.
При бюджете на процессор в 6-7 тысяч рублей покупайте Ryzen 5 3600. Он "потянет" все современные игры.
Ryzen 5 5600 - быстрый и холодный процессор, который стоит в пределах 9 тысяч рублей. Справится он с почти любой задачей.
Под АМ5 выбирайте из следующих вариантов. До 15 тысяч рублей это Ryzen 5 8400F и 7500F. Оба отлично подойдут для среднебюджетной игровой сборки. Если вам хватает на 7500F и адекватную B650 с радиаторами, то смысла экономить нет.
За 20 тысяч рублей можно рассмотреть Ryzen 7700 и 9600Х. Первый годится в качестве универсального процессора, а второй с ручной настройкой будет выдавать отличную игровую производительность.
Если у вас более серьёзный упор на рабочие задачи, то в пределах 25 тысяч рублей можно купить i5-13600KF или i5-14600KF. Из более мощных процессоров смотрите на i7-13700KF и i7-14700KF.
При бюджете более 40 тысяч рублей на процессор лучшими вариантами станут Ryzen 9 7950Х и 9950Х. Из моделей X3D по соотношению цены и FPS наиболее выгоден Ryzen 7600X3D.