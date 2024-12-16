Названы лучшие компьютерные процессоры для покупки в 2025 г.

Если вы хотите собрать бюджетный компьютер, то лучшими вариантами будут Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600 или Ryzen 3 3300X. Последний больше всего подходит для игр.

При бюджете на процессор в 6-7 тысяч рублей покупайте Ryzen 5 3600. Он "потянет" все современные игры.

Ryzen 5 5600 - быстрый и холодный процессор, который стоит в пределах 9 тысяч рублей. Справится он с почти любой задачей.