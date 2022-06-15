Названы лучшие конфигурации игровых компьютеров по ценам июня 2022 г.

Оптимальная сборка подойдёт тем, кто собирается играть в современные ААА-проекты в Full HD на максимальных настройках графики. При этом вы сможете включать трассировку лучей и применять методы апскейлинга. Этот вариант включает процессор AMD Ryzen 5 5600X либо Intel Core i5-12400F, оперативную память в 16 ГБ DDR4-3600, видеокарту GeForce RTX 3060. Цена в целом будет составлять с AMD - 126 000 руб., с Intel - 126 500 руб.

Продвинутая сборка отличается от остальных тем, что даёт возможность запускать современные ААА-игры в WQHD с максимальным пресетом. Также конфигурация позволяет применять трассировку лучей и методы апскейлинга. Для неё эксперт предлагает взять процессор AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i5-12600K, оперативную память объёмом 32 Гбайт DDR4-3600, видеокарту GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800. Стоить всё это вместе с остальными элементами будет 180 500 руб. с AMD и 183 000 руб. с Intel.

Наконец, максимальная сборка позволит запускать абсолютно все игры на максимальных настройках в Ultra HD с трассировкой лучей и применением методов апскейлинга. В эту сборку входит процессор AMD Ryzen 9 5900X либо Intel Core i7-12700KF, оперативная память в 32 Гбайт DDR4-3600, видеокарта GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT. Получить такой вариант конфигурации вы можете за 258 500 руб. (на базе AMD) или 262 000 руб. (на базе Intel).