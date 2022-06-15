Названы лучшие конфигурации игровых компьютеров по ценам июня 2022 г.Эксперт представил самые бюджетные и самые дорогие варианты сборок
Эксперт 3DNews назвал пять вариантов конфигураций ПК, актуальных на июнь 2022 года. Среди них - стартовая, базовая, оптимальная, продвинутая и максимальная сборка.
Стартовая конфигурация позволяет запускать ААА-игры в Full HD со средним пресетом. Также вполне комфортно в этом случае будет проходить игры, вышедшие 5-7 лет назад. В эту сборку входит процессор AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i3-10105F, оперативная память в 16 ГБ DDR4-3200, видеокарта GeForce RTX 1650 или Radeon RX 6500 XT. Стоить итоговый вариант сборки (со всеми остальными запчастями) будет на базе Intel - 56 500 руб., на базе AMD - 54 000 руб.
Базовый вариант сборки даст возможность наслаждаться ААА-проектами в Full HD на высоких и максимальных настройках. Также подобные системы хорошо справляются с играми, которые вышли 3 года назад. Специалист предлагает приобрести для сборки процессор AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i3-12100F, оперативную память объёмом 16 ГБ DDR4-3200, видеокарту Radeon RX 6600. Стоить весь комплект будет 84 500 руб. с AMD и 83 000 руб. с Intel.
Оптимальная сборка подойдёт тем, кто собирается играть в современные ААА-проекты в Full HD на максимальных настройках графики. При этом вы сможете включать трассировку лучей и применять методы апскейлинга. Этот вариант включает процессор AMD Ryzen 5 5600X либо Intel Core i5-12400F, оперативную память в 16 ГБ DDR4-3600, видеокарту GeForce RTX 3060. Цена в целом будет составлять с AMD - 126 000 руб., с Intel - 126 500 руб.
Продвинутая сборка отличается от остальных тем, что даёт возможность запускать современные ААА-игры в WQHD с максимальным пресетом. Также конфигурация позволяет применять трассировку лучей и методы апскейлинга. Для неё эксперт предлагает взять процессор AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i5-12600K, оперативную память объёмом 32 Гбайт DDR4-3600, видеокарту GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800. Стоить всё это вместе с остальными элементами будет 180 500 руб. с AMD и 183 000 руб. с Intel.
Наконец, максимальная сборка позволит запускать абсолютно все игры на максимальных настройках в Ultra HD с трассировкой лучей и применением методов апскейлинга. В эту сборку входит процессор AMD Ryzen 9 5900X либо Intel Core i7-12700KF, оперативная память в 32 Гбайт DDR4-3600, видеокарта GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT. Получить такой вариант конфигурации вы можете за 258 500 руб. (на базе AMD) или 262 000 руб. (на базе Intel).