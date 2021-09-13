Названы лучшие конфигурации компьютеров для игр в FHD, 2K и 4K с учётом цен на сентябрь 2021 года

Сергей Плотников перечислил лучшие варианты стартовой сборки, сборки под апгрейд и оптимальной сборки игровых ПК.

"Стартовая сборка" предназначена для запуска ААА-игр в основном при средней графике и Full HD. Для неё понадобится процессор AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i3-10105F, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 и оперативная память 16 ГБ DDR4-3000/3200. Стоить всё это будет от 43 до 43,5 тысяч рублей.

"Сборка под апгрейд" даёт возможность запускать игровые проекты при максимальных или близких к ним настройках графики в разрешении Full HD. В этом случае эксперт предлагает брать процессор AMD Ryzen 5 3600 либо Intel Core i5-11500, видеокарту NVIDIA GeForce GT 710 и оперативную память 16 ГБ DDR4-3000/3200. Цена такой сборки - от 29 до 31,5 тысяч рублей.