Названы лучшие корпуса для игровых ПК на середину 2025 г.От 3 до 12 тысяч рублей
Ginzzu CL440. Есть ещё похожий на него HSPD M310. Разница между ними в том, что Ginzzu дешевле (около 2,5 тысяч рублей), но у него нет вентиляторов. Цена у HSPD выше (около 3 тысяч), но он оснащён тремя вентиляторами. Оба корпуса маленькие, и это нужно учитывать.
Powercase Mistral Micro ARGB C4B и С4W. За 3000-3500 рублей вполне приемлемый кейс. У него хороший продув, четыре встроенных вентилятора.
1stplayer MV6-T, 1stplayer UV6. Их стоимость - около 5 тысяч рублей.
Из деревянных корпусов можно рассмотреть Formula Timberline TO и Zalman P10 NAMU. По размерам чуть поменьше будет Zalman и немного побольше - Timberline.
Lian Li V100. За 6 тысяч рублей это топовый вариант. Хотя он, скорее всего, стоить будет немного дороже - 7-7,5 тысяч.
Jonsbo TK-3. Один из лучших корпусов-аквариумов. Он отлично продувается и точно лучше, чем Montech King 95. При этом из Montech неплохим вариантом смотрится Air 903 Max.
При бюджете 8-10 тысяч рублей есть много вариантов от Jonsbo. Например, D300 (в белом цвете), D32, TK-0, ТК-1, ТК-2. Аналог D300 - MSI Mag Pano M100R. Также из полуаквариумного есть Asus A31+.
Точно стоит брать Geometric Future Model 4, 5. 5-я версия идёт со встроенными вентиляторами за примерно 10 тысяч рублей. Это чуть ли не лучшее на сегодня соотношение цены и качества на рынке. Модель 4 стоит брать под сборки с внешними радиаторами или под какие-то холодные сборки.
Gamemax N80. У него пять встроенных вентиляторов, но корпус сам по себе недешёвый.
Phanteks XT M3 имеет в комплекте три вентилятора. Выглядит он эффектно, но при этом непродуманно.