Компьютеры
Опубликовано 18 июля 2025, 18:45
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Названы лучшие корпуса для игровых ПК на середину 2025 г.

От 3 до 12 тысяч рублей
В одном из выпусков на YouTube-канале Union Point PC рассказали, на какие корпуса сейчас стоит обратить внимание на маркетплейсах.
Названы лучшие корпуса для игровых ПК на середину 2025 г.
© Union Point PC

Ginzzu CL440. Есть ещё похожий на него HSPD M310. Разница между ними в том, что Ginzzu дешевле (около 2,5 тысяч рублей), но у него нет вентиляторов. Цена у HSPD выше (около 3 тысяч), но он оснащён тремя вентиляторами. Оба корпуса маленькие, и это нужно учитывать.

Powercase Mistral Micro ARGB C4B и С4W. За 3000-3500 рублей вполне приемлемый кейс. У него хороший продув, четыре встроенных вентилятора.

1stplayer MV6-T, 1stplayer UV6. Их стоимость - около 5 тысяч рублей.

Из деревянных корпусов можно рассмотреть Formula Timberline TO и Zalman P10 NAMU. По размерам чуть поменьше будет Zalman и немного побольше - Timberline.

Lian Li V100. За 6 тысяч рублей это топовый вариант. Хотя он, скорее всего, стоить будет немного дороже - 7-7,5 тысяч.

Jonsbo TK-3. Один из лучших корпусов-аквариумов. Он отлично продувается и точно лучше, чем Montech King 95. При этом из Montech неплохим вариантом смотрится Air 903 Max.

Названы лучшие корпуса для игровых ПК на середину 2025 г.
© Union Point PC

При бюджете 8-10 тысяч рублей есть много вариантов от Jonsbo. Например, D300 (в белом цвете), D32, TK-0, ТК-1, ТК-2. Аналог D300 - MSI Mag Pano M100R. Также из полуаквариумного есть Asus A31+.

Точно стоит брать Geometric Future Model 4, 5. 5-я версия идёт со встроенными вентиляторами за примерно 10 тысяч рублей. Это чуть ли не лучшее на сегодня соотношение цены и качества на рынке. Модель 4 стоит брать под сборки с внешними радиаторами или под какие-то холодные сборки.

Gamemax N80. У него пять встроенных вентиляторов, но корпус сам по себе недешёвый.

Phanteks XT M3 имеет в комплекте три вентилятора. Выглядит он эффектно, но при этом непродуманно.