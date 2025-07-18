Названы лучшие корпуса для игровых ПК на середину 2025 г.

Ginzzu CL440. Есть ещё похожий на него HSPD M310. Разница между ними в том, что Ginzzu дешевле (около 2,5 тысяч рублей), но у него нет вентиляторов. Цена у HSPD выше (около 3 тысяч), но он оснащён тремя вентиляторами. Оба корпуса маленькие, и это нужно учитывать.

Powercase Mistral Micro ARGB C4B и С4W. За 3000-3500 рублей вполне приемлемый кейс. У него хороший продув, четыре встроенных вентилятора.

1stplayer MV6-T, 1stplayer UV6. Их стоимость - около 5 тысяч рублей.

Из деревянных корпусов можно рассмотреть Formula Timberline TO и Zalman P10 NAMU. По размерам чуть поменьше будет Zalman и немного побольше - Timberline.

Lian Li V100. За 6 тысяч рублей это топовый вариант. Хотя он, скорее всего, стоить будет немного дороже - 7-7,5 тысяч.

Jonsbo TK-3. Один из лучших корпусов-аквариумов. Он отлично продувается и точно лучше, чем Montech King 95. При этом из Montech неплохим вариантом смотрится Air 903 Max.