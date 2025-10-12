Названы лучшие корпусные вентиляторы для настольного компьютера на осень 2025 г.Всего их восемь
Ведущий Designing Live всего протестировал 10 различных вентиляторов для ПК. Среди них были Noctua G2, Lian Li P28, Arctic P12 Pro, XPG Vento Pro, TL-H12-X28-R9, TL-H12-X28-R7, TL-B12 Extrem LCP, TL-B12, Inwin Neptune DN120, Jonsbo HF-3 120B.
Замерялись во время тестов максимальный поток, максимальный шум, поток на фиксированном шуме 43 дБ, поток на 1,5 тысячи оборотов, шум на 1,5 тысячи оборотов, поток через кулер.
Вывод
Лучший вариант - это Lian LI UNI FAN P28. Но стоит он в районе 2200 рублей.
Noctua G2 стоит брать в том случае, если вы хотите оставить в пользование вентиляторы ещё кому-то. Например, своим детям. Эти вертушки легко могут жить 20-30 лет. Они тихие, дают хороший поток с минимальным шумом. Также они по потоку и по шуму идентичны с Lian LI UNI FAN P28.
JONSBO HF3-120B и JONSBO HF2-120B - очень достойные модели за свои деньги. Правда, у них довольно большая толщина.
Arctic P12 Pro - нормальный вариант за недорого. Но в целом есть варианты и получше.
Если вам нужен супермощный поток, то берите Thermalright TL-H12-X28-R7/R9 и Thermalright TL-B12. Все эти вертушки работают без вибраций.