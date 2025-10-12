Названы лучшие корпусные вентиляторы для настольного компьютера на осень 2025 г.

Вывод

Лучший вариант - это Lian LI UNI FAN P28. Но стоит он в районе 2200 рублей.

Noctua G2 стоит брать в том случае, если вы хотите оставить в пользование вентиляторы ещё кому-то. Например, своим детям. Эти вертушки легко могут жить 20-30 лет. Они тихие, дают хороший поток с минимальным шумом. Также они по потоку и по шуму идентичны с Lian LI UNI FAN P28.

JONSBO HF3-120B и JONSBO HF2-120B - очень достойные модели за свои деньги. Правда, у них довольно большая толщина.

Arctic P12 Pro - нормальный вариант за недорого. Но в целом есть варианты и получше.

Если вам нужен супермощный поток, то берите Thermalright TL-H12-X28-R7/R9 и Thermalright TL-B12. Все эти вертушки работают без вибраций.