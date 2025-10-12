Компьютеры
Опубликовано 12 октября 2025, 19:30
1 мин.

Названы лучшие корпусные вентиляторы для настольного компьютера на осень 2025 г.

Всего их восемь
На YouTube-канале Designing Live рассказали, какие вертушки сейчас лучше всего покупать для сборки ПК.
Названы лучшие корпусные вентиляторы для настольного компьютера на осень 2025 г.
© Designing Live

Ведущий Designing Live всего протестировал 10 различных вентиляторов для ПК. Среди них были Noctua G2, Lian Li P28, Arctic P12 Pro, XPG Vento Pro, TL-H12-X28-R9, TL-H12-X28-R7, TL-B12 Extrem LCP, TL-B12, Inwin Neptune DN120, Jonsbo HF-3 120B.

Замерялись во время тестов максимальный поток, максимальный шум, поток на фиксированном шуме 43 дБ, поток на 1,5 тысячи оборотов, шум на 1,5 тысячи оборотов, поток через кулер.

© Designing Live

Вывод

Лучший вариант - это Lian LI UNI FAN P28. Но стоит он в районе 2200 рублей.

Noctua G2 стоит брать в том случае, если вы хотите оставить в пользование вентиляторы ещё кому-то. Например, своим детям. Эти вертушки легко могут жить 20-30 лет. Они тихие, дают хороший поток с минимальным шумом. Также они по потоку и по шуму идентичны с Lian LI UNI FAN P28.

JONSBO HF3-120B и JONSBO HF2-120B - очень достойные модели за свои деньги. Правда, у них довольно большая толщина.

Arctic P12 Pro - нормальный вариант за недорого. Но в целом есть варианты и получше.

Если вам нужен супермощный поток, то берите Thermalright TL-H12-X28-R7/R9 и Thermalright TL-B12. Все эти вертушки работают без вибраций.