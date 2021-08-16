Названы лучшие марки термопаст для охлаждения современных компьютерных процессоров

Названы лучшие марки термопаст для охлаждения современных компьютерных процессоровВсего в тестировании приняли участие 10 термопаст разных производителей
Авторы материала отмечают, что каждый тест проводился дважды во избежание ошибок. Кроме того, поверхность перед нанесением каждый раз обезжиривалась.
Результаты показали, что разница между всему всеми моделями не такая значительная. Например, между Thermal Grizzly Kryonaut Extreme (первое место) и Halnziye HY880 (девятое место) - 3,8-3,9 градуса Цельсия.
Итак, лучшими стали Thermal Grizzly Kryonaut Extreme, ID-Cooling ID-TG25 и Noctua NT-H2. Лучшая эффективность при этом у первой термопасты. А вторая из перечисленных характеризуется низкой ценой и хорошей работой. Правда, её довольно сложно наносить. Правда, специалисты признались, что наносить её сложно, в том числе из-за густоты.
Также авторы подчеркнули, что модель GD900 совсем не впечатлила. Хотя надежд на неё было возложено много. Подойдёт эта паста, пишут эксперты, лишь в качестве временной.