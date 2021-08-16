Названы лучшие марки термопаст для охлаждения современных компьютерных процессоров

Авторы материала отмечают, что каждый тест проводился дважды во избежание ошибок. Кроме того, поверхность перед нанесением каждый раз обезжиривалась.

Результаты показали, что разница между всему всеми моделями не такая значительная. Например, между Thermal Grizzly Kryonaut Extreme (первое место) и Halnziye HY880 (девятое место) - 3,8-3,9 градуса Цельсия.