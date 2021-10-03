Названы лучшие материнские платы 2021 года для процессоров Intel

1. ASUS TUF Gaming Z590-Plus WIFI

Лучшее соотношение "цена-качество" Стоимость — 17 тысяч рублей в РФ

Если вам нужна модель, сочетающая в себе множество функций по приемлемой цене, то ASUS TUF Gaming Z590-Plus WIFI - отличный выбор для процессоров Intel 11-го поколения.

По сети эта материнская плата подключается при помощи контроллеров Intel I225-V 2.5 Гбит/с проводу и Intel AX200 Wi-Fi 6 по беспроводной сети. Кроме того, вы получаете множество разъёмов и портов: один USB 3.2 G2x2 Type-C, два USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A, а также два USB 2.0. Для хранения данных плата располагает тремя разъёмами M.2 (в том числе один PCIe 4.0 x4 и два PCIe 3.0 x4 / SATA M.2), шестью портами SATA с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10. Для оперативной памяти предусмотрено четыре слота с максимальной общей ёмкостью до 128 ГБ DDR4-5133.

Эта модель создавалась как недорогой вариант для игр, но по своим функциям она вполне может стать надёжной матплатой среднего уровня и для игроков, и в качестве базы для мощного рабочего компьютера. А если вы ищете дешёвую платформу для установки Core i9 с разблокированным множителем, лучшей модели по соотношению цены и качества не найти.