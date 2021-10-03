Названы лучшие материнские платы 2021 года для процессоров Intel

Названы лучшие материнские платы 2021 года для процессоров IntelПять системных плат на выбор
Пока не состоялся запуск микроархитектуры Intel Alder Lake, авторы советуют либо подождать несколько месяцев, либо собирать компьютер на базе Rocket Lake (11 поколение) или Comet Lake (10 поколение). Словом, выбрать платформу на базе сокета LGA1200.
Вкратце рекомендуемые матплаты для процессоров Intel выглядят так.
1. ASUS TUF Gaming Z590-Plus WIFI
Лучшее соотношение "цена-качество" Стоимость — 17 тысяч рублей в РФ
Если вам нужна модель, сочетающая в себе множество функций по приемлемой цене, то ASUS TUF Gaming Z590-Plus WIFI - отличный выбор для процессоров Intel 11-го поколения.
По сети эта материнская плата подключается при помощи контроллеров Intel I225-V 2.5 Гбит/с проводу и Intel AX200 Wi-Fi 6 по беспроводной сети. Кроме того, вы получаете множество разъёмов и портов: один USB 3.2 G2x2 Type-C, два USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A, а также два USB 2.0. Для хранения данных плата располагает тремя разъёмами M.2 (в том числе один PCIe 4.0 x4 и два PCIe 3.0 x4 / SATA M.2), шестью портами SATA с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10. Для оперативной памяти предусмотрено четыре слота с максимальной общей ёмкостью до 128 ГБ DDR4-5133.
Эта модель создавалась как недорогой вариант для игр, но по своим функциям она вполне может стать надёжной матплатой среднего уровня и для игроков, и в качестве базы для мощного рабочего компьютера. А если вы ищете дешёвую платформу для установки Core i9 с разблокированным множителем, лучшей модели по соотношению цены и качества не найти.
2. ASUS ROG Strix B560-A Gaming Wi-Fi
Выгодная покупка
Стоимость — около 15 тысяч рублей в РФ
Один из лучших бюджетных вариантов. Несмотря на то что эта матплата не может предложить некоторых функций Z590, всё равно она достойна внимания.
Если вкратце, то ASUS ROG Strix B560-A Gaming Wi-Fi предлагает сетевые контроллеры Realtek RTL8125 2,5 GbE и Intel AX200 Wi-Fi 6 CNVi, один слот PCIe 4.0 x4 M.2 и один PCIe 3.0 x4 / SATA M.2, шесть портов SATA с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10. Что особенно похвально для бюджетной модели — в неё можно установить до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-5000. Для использования платы с процессорами Intel Rocket Lake здесь предусмотрена поддержка PCIe 4.0: один полноразмерный слот PCIe 4.0 x16, полноразмерный разъём PCIe 3.0 x4 и три слота PCIe 3.0 x1. В целом, это идеальный выбор для тех, кто собирается покупать процессоры Intel для настольных компьютеров 11-го или 10-го поколения. В том же ценовом сегменте есть модели MSI MAG B560 Torpedo и ASRock Z590 Pro4, но по функциональности модель ASUS их превосходит.
Для вывода звука в этой матплате используется крутой аудиокодекSupremeFX S1220A HD. А возможности для подключения различных устройств впечатляют: один USB 3.2 G2x2 Type-C, один USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A, четыре USB. 2.0. Благодаря BIOS Flashback пользователи могут обновить прошивку платы до последней версии BIOS без установленного процессора просто включением матплаты с USB-накопителем и прошивкой, и ещё приятно, что HDMI и DisplayPort при всём количестве портов остались на месте, поэтому вы можете использовать встроенную графику Intel UHD, пока присматриваете новую дискретную видеокарту для апгрейда.
3. ASRock B560M Steel Legend
Micro-ATX
Стоимость — 9 310 рублей в РФ
За счёт форм-фактора ATX нет привычного по крупным моделям количества слотов PCIe, но во всём остальном эта модель — уменьшённая модификация B560 Steel Legend, матплаты формата ATX.
Да, чипсет B560 официально не поддерживает разгон процессора, зато можно разогнать оперативную память, а этой памяти, кстати, может быть до 128 ГБ (доступны четыре слота с поддержкой DDR4-4800). Также здесь есть два слота M.2, один из которых позволит установить NVMe-накопители вплоть до стандарта PCIe 4.0 x4, а другой — накопители PCIe 3.0 x4 и SATA. Для SATA-жёстких дисков и SSD предлагается шесть портов.
При всём вышесказанном к этой компактной материнской плате можно подключить много дополнительных сетевых устройств, либо звуковые карты или новые высокоскоростные контроллеры накопителей: у ASRock B560M Steel Legend есть и полноразмерный слот PCIe 4.0 x16 (для видеокарты), и два слота PCIe 3.0 x1. Сетевой контроллер — контроллер Realtek RTL8125BG 2,5 GbE, видеовыходы HDMI и DisplayPort для интегрированной графики в наличии, за звук отвечает встроенный аудиокодек Realtek ALC807 HD.
4. ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX / TB3
Mini-ITX
Стоимость — до 24 тысяч рублей в РФ
Обычно эту модель выбирают как базу для постройки компактного, но навороченного и мощного игрового компьютера. По сути, ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX / TB3 представляет собой улучшенную версию матплаты на чипсете Z390, с тем же набором функций, но теперь уже для Intel LGA1200.
Это одна из немногих плат с поддержкой Thunderbolt 3 Type-C, есть ещё только одна подобная — MSI MEG Z490I Unify.
За сеть отвечает контроллер Realtek RTL8125BG 2.5 ГБит/с, за беспроводную сеть — Intel AX201 Wi-Fi 6, а для накопителей здесь предусмотрены два PCIe 3.0 x4 M.2 и четыре порта SATA с поддержкой массивов RAID 0, 1, 5 и 10. Стандартные пять разъёмов 3.5 мм для аудио, работающих от кодека Realtek ALC1220 HD, три USB 3.2 G2 Type-A и два USB 3.2 G1 Type-A. Кнопка сброса CMOS (для быстрого обнуления настроек UEFI) находится посередине задней панели вместе с комбинированным портом для клавиатуры и мыши PS/2 и двумя видеовыходами: DisplayPort и HDMI. Максимальный объём памяти здесь может составлять 64 ГБ (DDR4-4666, два слота).
С учётом того, что система питания у матплаты 9-фазная (6 фаз — Vcore, 2 фазы — VCCIO и 1 фаза — VCCSA), она способна «тащить» на себе даже очень прожорливые игровые процессоры и видеокарты. Лишь бы габаритов корпуса хватило.
В этой модели особенно радует возможность засунуть видеокарту в полноразмерный слот PCIe x16 и при этом не в ущерб накопителю, который здесь будет работать в слоте PCIe 4.0 M.2.
Да,
quasarzone.com
5. MSI MEG Z590 Godlike
"Деньги не имеют значения"
Стоимость — около 85 тысяч рублей в РФ
Образцовая флагманская материнская плата, в которой взяли всё лучшее от Z490 и доработали. Во-первых, это красиво — серебристый корпус, набор светодиодов RGB на крышке задней панели и даже в радиатор чипсета, причём цвет и пульсацию можно настраивать, как угодно.
Максимально крутая 20-фазная система питания (16 фаз на ЦП с мосфетами на 90A, три фазы на 75 А для VCCIO и VCCSA). Ещё в ней есть шесть портов SATA с поддержкой массивов RAID 0, 1, 5 и 10, а также два полноразмерных PCIe 4.0, один полноразмерный слот PCIe 3.0 x4, который располагается вдоль матплаты. И целых четыре слота PCIe M.2 для накопителей
Поддерживаемая память — DDR4-5333 с Rocket Lake, четыре слота, объём - до 128 ГБ. Пользователю также предоставляется аудиокодек Realtek ALC1220 HD с функцией поддержки объёмного звука 7.1 через пять аудиоразъемов 3,5 мм и один оптический выход S / PDIF. Из других портов, расположенных на задней панели, вы найдёте два Type-C, два mini-DisplayPort, два USB 3.2 G2 Type-A, USB 3.2 G1 Type-A. Сеть на MSI MEG Z590 Godlike поддерживается контроллерами Intel I225-V 2,5 Гбит/с по проводу и новейшим Intel AX210 Wi-Fi 6E CNVi для доступа к Wi-Fi 6 ГГц и подключения BT 5.2.