Названы лучшие матплаты для Ryzen 7000−9000 по ценам августа 2024 г.Можете их сейчас смело брать
MSI Pro A620M-E. Идеально эта матплата подойдёт к Ryzen 7500−7600. Выше модель процессора ставить смысла нет.
MSI Pro B650M-B. Здесь доступен разгон процессора. Эта матплата будет справляться с 7500F или 7600/7600X.
MSI Pro B650M-P. У этой модели будет немного лучше с охлаждением, чем у предыдущей. Подходят для неё Ryzen 7500F/7600/7600Х.
Gigabyte B650M Gaming 2. В целом это то же самое, что и MSI Pro B650M-P, но с немного другим дизайном и от другого производителя. Идеально подходит для 7500, 7600.
MSI Pro B650-S WIFI. С ней вы получите производительность лучше. Ставить можно процессоры до Ryzen 7800X3D.
Gigabyte B650M Gaming X AX. К ней подойдут процессоры Ryzen 5, Ryzen 7, вплоть до Ryzen 7800X3D.
MSI Pro B650M-A WIFI. Для процессоров Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 7800X3D.
MSI B650M Gaming Plus WIFI. На неё вы можете ставить Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, но от последнего всё же лучше отказаться.
MSI MAG B650M Mortar WIFI. Наиболее сбалансированная и оптимальная модель из всех.
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI. Это практически во всём копия MSI MAG B650M Mortar WIFI.
MSI MPG B650 EDGE WIFI. Это тоже уже сбалансированная модель.
MSI MPG X670E Carbon WIFI. Самый оптимальный вариант без переплаты.