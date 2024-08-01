Названы лучшие матплаты для Ryzen 7000−9000 по ценам августа 2024 г.

MSI Pro A620M-E. Идеально эта матплата подойдёт к Ryzen 7500−7600. Выше модель процессора ставить смысла нет.

MSI Pro B650M-B. Здесь доступен разгон процессора. Эта матплата будет справляться с 7500F или 7600/7600X.

MSI Pro B650M-P. У этой модели будет немного лучше с охлаждением, чем у предыдущей. Подходят для неё Ryzen 7500F/7600/7600Х.

Gigabyte B650M Gaming 2. В целом это то же самое, что и MSI Pro B650M-P, но с немного другим дизайном и от другого производителя. Идеально подходит для 7500, 7600.

MSI Pro B650-S WIFI. С ней вы получите производительность лучше. Ставить можно процессоры до Ryzen 7800X3D.

Gigabyte B650M Gaming X AX. К ней подойдут процессоры Ryzen 5, Ryzen 7, вплоть до Ryzen 7800X3D.

MSI Pro B650M-A WIFI. Для процессоров Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 7800X3D.