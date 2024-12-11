Названы лучшие модели памяти DDR4 и DDR5 для современных ПК
ОЗУ 32 ГБ (16×2)
Adata XPG Lancer. Есть чёрный и белый вариант. Стоят они сейчас примерно 14 300 рублей. Это отличный вариант, если вы не хотите ждать снижения цен и вам нужны просто добротные модули. У них гарантия 10 лет, частота 6000 МГц (30−40−30).
Для любителей подсветки подойдёт Adata XPG Lancer RGB. Стоит эта память на 700 рублей дороже.
Для систем на AMD есть отличный вариант — G.Skill Ripjaws S5. У него тот же XMP, что и у Adata. Эту модель можно без проблем брать для недорогой сборки с Ryzen 7500F и воздушным охлаждением.
Acer Predator Hermes RGB. За 19 тысяч рублей вы получите XMP с частотой 6800 МГц и первым таймингом CL 32. В комплекте идёт радиатор, также доступно 10 лет гарантии. Однако эти модули стоит брать только при наличии хорошей материнской платы.
Покупать G.Skill DDR5 Trident Z5 на «Яндекс.Маркете» имеет смысл, если только у вас система на Intel с ручным разгоном и есть хорошая материнская плата.
На Ozon обратите внимание на KingBank. Например, на EXPO XMP DDR5 6400 МГц для систем на AMD. Гарантию вы получите на неё пожизненную. Если вы пользуетесь платформой Intel, то смотрите на EXPO XMP DDR5 7600 МГц.
За примерно 13 тысяч на Ozon можно найти комплект Patriot Viper Venom RGB. На него будет 10-летняя гарантия. Однако эта память нуждается в настройке вручную. Также у этой компании довольно большой процент брака относительно конкурентов.
Небинарная оперативная память
Хороший вариант из DNS — Adata XPG Lancer Blade RGB на 48 ГБ. Имеет частоту 6400 МГц, 32(CL)-39−39. Вы получаете также 10-летнюю гарантию.
На Ozon можно заказать KingBank Sharp Blade и Heatsink. Оба комплекта с частотой 6800 МГц и первым таймингом CL 34. Отлично подойдут владельцам Intel.
DDR5 64 ГБ (32×2)
Adata XPG Lancer. Обладает отличным XMP с частотой 6000 МГц и первым таймингом CL 30. Также доступна гарантия 10 лет. Есть в DNS ещё такая же модель, но с EXPO или XMP 6400 МГц и первым таймингом CL 32.
KingBank Sharp Blade можно взять в белом или чёрном цветах на Ozon с 6000 МГц, первым таймингом CL 36, на чипах Hynix M-die.
DDR5 96−128 ГБ Такой объём оперативной памяти берётся исключительно для рабочих задач. Лучше всего в этом случае покупать два модуля по 48 или по 64 ГБ.
Если говорить о комплектах на 96 ГБ, то выбирать можно по CL с минимальными показателями 6000 CL30, 6400 CL32 и 6800 CL34. Например, DIMM Teamgroup T-Create Expert на «Яндекс.Маркете» или KingBank SharpBlade на Ozon.