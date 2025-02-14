Названы лучшие мониторы для игрового компьютера на начало 2025 г.

Мониторы 24" Full HD

Xiaomi Redmi G24. Диагональ здесь 23,8", 180 Гц, IPS-матрица, довольно быстрый отклик. Из минусов модели: отсутствие регулировки, кроме наклона, довольно хлипкая ножка, а также иногда люди жалуются на засветы. Важно, что речь идёт именно об IPS-матрице, поскольку как раз монитор с VA-матрицей как раз не стоит брать.

Titan Army P2410G. К сожалению, толковых обзоров на него всё ещё нет, как и информации о матрице. Правда, некоторые авторитетные люди считают, что там стоит то же, что в Redmi G24. В DNS стоит эта модель на 1000 рублей дороже.

Machenike MKF25F240. Модель для киберспортсменов. Диагональ у неё - 24,5", Full HD, IPS. Вполне себе годный монитор в целом.

Мониторы 27" QHD

Redmi Display G27Q2025. Взять его можно за 16-17 тысяч на Ozon или "Яндекс.Маркете". Это нормальный за свои деньги монитор с быстрой IPS-матрицей. Вас ждёт также хорошая калибровка "из коробки". Правда, никакой регулировки у стандартной версии, кроме наклона, нет.

Redmi Display G Pro 27. Очень популярный в прошлом году монитор, который можно было взять за 30 тысяч рублей. Однако у него проблемы с прошивкой, есть ШИМ. Что касается бага прошивки, то при включении режима цветового охвата DCI-P3 монитор начинает краснеть. Починить это можно только при помощи переключения на режим экономии энергии и обратно.

Titan Army P27A6MR. Этот монитор имеет частоту обновления уже 165 Гц. Он станет хорошим вариантом, если вы работает с цветом. Если же вы ищете модель под обычное использование, то интереснее будет G Pro 27.

Titan Army P2710S. Ситуация у него один в один как у Titan Army P2410G.

Sang D75. Это нормальный вариант для киберспорта и онлайн-проектов. Однако доставка здесь из Китая. Поэтому с точки зрения гарантии всё же будут вопросы.

TCL 27R83U. Сейчас стоит он 50-55 тысяч рублей, но даже это вполне адекватная цена для 4К-монитора с Mini LED. При этом у данной модели очень большая ножка, плохие динамики, блуминг из-за градиентной работы подсветки.

Titan Army P27A6V. Это просто хороший вариант без серьёзных минусов за вменяемые деньги.

Мониторы 32" Quad HD и Ultra HD

Ardor Gaming Horizon AQ32H3. Это вменяемый недорогой монитор с быстрой VA-матрицей.

Titan Army P32A2S. Тоже с разрешением 2К, но уже на IPS-матрице. Правда, найти эту модель сложно.

InnoCN 32M2V. Разрешение у него 4К, диагональ 32", 144 Гц, IPS-матрица. Стоит он примерно столько же, сколько его новая версия - с приставкой Pro. При одинаковой цене новинка даже интереснее.