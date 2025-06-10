Названы лучшие мониторы в российских магазинах на лето 2025 г.

Недорогие FullHD IPS-мониторы (9-15 тысяч рублей)

23.8" Redmi G24 180 ГЦ IPS. Его можно купить на маркетплейсах за менее чем 9 тысяч рублей.

24.5" Dahua DHI-LM25-E231B 180 ГЦ IPS и AsRock PG25FFT 180 ГЦ IPS. Эти модели очень схожи. У них одинаковые охваты, примерно одинаковая скорость панели с поправкой на реализацию овердрайва. Своих денег они точно стоят.

24.5" TCL 25G64 300 ГЦ IPS. У него 180 зон подсветки. Периодически он появляется за примерно 16 тысяч рублей.

24.5" NERPA GI25F24FE 300 ГЦ IPS. Хороший вариант за недорого.

Средние и киберспортивные 2K-мониторы (15-30 тысяч рублей)

27" SANC G72 180 ГЦ IPS и 27" TUOSHUO AL276QX IPS 180 ГЦ. Простые мониторы без фолда. Брать их вполне можно.

27" INNOCN 2750R 180ГЦ IPS. Единственный его минус - сейчас его сложно купить.

27" TUOSHUO G278QT 240 ГЦ IPS и 27" SANC G7pro max 240 ГЦ. Тоже хорошие варианты.

24.5" Titan Army P245MS 240 ГЦ. Обладает широчайшими охватами. Сейчас его можно заказать довольно выгодно на Ozon.

27" Titan Army P275MS+ 320 ГЦ. К сожалению, в России официально его купить пока нельзя.

27" TCL 27R73Q 240 ГЦ VA и 27" TCL Thunderbird Q7 240 ГЦ VA. Это самые интересные решения в QHD, но пока они в РФ не продаются или продаются по очень завышенной цене.

27" Thunderobot CQ27F240M 240 ГЦ IPS и 27" ThundeRobot Zero Q240M 240 ГЦ IPS. Первый вариант будет интереснее, но его нужно заказывать из Китая.

Топовые 2K OLED-мониторы (от 45 тысяч рублей)

QD-OLED мониторы 2K 2560x1440 и 4K 3840x2160 глянцевые

31.5" SANC OM32uPro 240 ГЦ, 26.5" SANC OM27uPro 360 ГЦ, 26.5" ThundeRobot DQ27F240E 240 ГЦ, 26.5" INNOCN 27Q1S 240 ГЦ. Как правило, здесь снова самые выгодные предложения - при заказе из Китая. Но все эти мониторы примерно идентичны.

WOLED мониторы 240 ГЦ

26.5" ASUS XG27AQDMG 240 ГЦ глянцевый и 26.5" GIGABYTE AORUS FO27Q3 360 ГЦ. Последний можно найти на Ozon.