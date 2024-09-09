Названы лучшие процессоры для игрового ПК в России на сентябрь 2024 г.Всё зависит от того, сколько денег вы готовы потратить на сборку
Если вы собираете компьютер для игр, то в идеале видеокарта должна составлять 40−50% бюджета. Кроме того, если вам нужен новый ПК, то он должен стоить в сумме не меньше 60 тысяч рублей.
Для компьютера за 60 000 рублей нужно взять видеокарту RX 6600 и процессор R5 3600 либо Core i3−12 100. Но всё-таки лучшим вариантом для этого бюджета станет Ryzen.
Для сборки 70 000 рублей можно брать тоже R5 3600 или 5600. Из видеокарт — RTX 4060.
При 80 000 рублей нужно переходить на R5 5600 с нормальной материнской платой. Второй вариант — это 12400F. Видеокарта тоже 4060.
В бюджете 90−100 тысяч рублей появляется AMD Ryzen 5 7500F. Также вы можете купить 5600 или 12400F, но взять видеокарту мощнее: например, 4060 Ti или 7700 XT. Если же денег у вас в обрез, то можно взять 8400F, но его сложно найти. Однако если говорить о бюджете до 150 тысяч рублей, то лучший процессор здесь — 7500F. Если у вас 120 тысяч рублей, то ставьте 7800 XT, 130 тысяч — 4070, 140 тысяч — 4070 Super. Позже вы сможете поменять 7500F на 7800X3D.
Если говорить об АM5, то на сегодня есть только два процессора, которые стоит брать. Это 7500F и 7800X3D. Всё остальное для игр рассматривать нет смысла. При бюджете 150 тысяч и больше можете спокойно покупать 7800X3D и любую из существующих на рынке видеокарт. Например, 4070 Ti Super, 4080, 4090.