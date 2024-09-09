Названы лучшие процессоры для игрового ПК в России на сентябрь 2024 г.

Если вы собираете компьютер для игр, то в идеале видеокарта должна составлять 40−50% бюджета. Кроме того, если вам нужен новый ПК, то он должен стоить в сумме не меньше 60 тысяч рублей.

Для компьютера за 60 000 рублей нужно взять видеокарту RX 6600 и процессор R5 3600 либо Core i3−12 100. Но всё-таки лучшим вариантом для этого бюджета станет Ryzen.

Для сборки 70 000 рублей можно брать тоже R5 3600 или 5600. Из видеокарт — RTX 4060.

При 80 000 рублей нужно переходить на R5 5600 с нормальной материнской платой. Второй вариант — это 12400F. Видеокарта тоже 4060.