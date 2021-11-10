Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021

3. Ryzen 9 5950X

Лучший вариант при неограниченном бюджете Количество ядер: 16 Стоимость: около 70 тысяч рублей

Ещё недавно под такой рецепт все советовали Threadripper, с которым покупатель ещё и активных линий PCIe получает максимальное количество. Но Threadripper на базе архитектуры Zen 3 до сих пор не вышел, а старую модель сегодня брать как-то... глупо, поэтому Ryzen 9 5950X сейчас лучший выбор.

Наиболее совершенный процессор премиум-класса на сегодня. С 16 ядрами, работающими совместно на максимальной частоте более 5 ГГц и TDP 142 Вт Ryzen 9 5950X крут во всех задачах, от игровых до профессиональных. Редкий процессор, с которым можно отказаться от апгрейда на три года и не чувствовать, что компьютер стареет. Правда, без соответствующей дискретной видеокарты проку от такой производительности не будет — придётся потратиться и на флагманскую графику.

Конечно, нужно признать, что на конфигурациях с мониторами 4K 144 Гц Ryzen 9 5950X уступает по частоте кадров разогнанному Core i7, зато он позволяет одновременно играть и нагружать компьютер рабочими задачами без ущерба производительности.