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Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021

Для тех, кого не устраивает апгрейд внутри старой платформы даже в эпоху задранных цен на железо
Портал AnandTech поделился подборкой лучших процессоров для игр на сегодняшний день.
Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021

Эксперты AnandTech составили список лучших игровых процессоров под любые запросы. А ещё рассказали, когда выйдут радикально более крутые процессоры вместо нынешних хитов, и дали советы, стоит ли апгрейдиться владельцам ПК сегодня.

Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021

1. Ryzen 7 5800X

Лучший вариант с запасом на будущее Количество ядер: 8 Стоимость: около 35 тысяч рублей

Этот 8-ядерный процессор на архитектуре Zen 3 точно сможет "потянуть" как нынешние игры, так и те, что только выйдут. Максимальная частота ядер — около 4,7 ГГц, а при их одновременной работе — примерно 4,3 ГГц в зависимости от системы охлаждения и настроек. Даже для современных игровых проектов у AMD Ryzen 7 5800X более чем достаточно ядер (большинство современных игр используют только шесть ядер), а производительность каждого из ядер архитектуры Zen3 сейчас очень высока.

Как расло количество исполняемых инструкций за такт в процессорах AMD Ryzen

Как расло количество исполняемых инструкций за такт в процессорах AMD Ryzen

Те, кто хочет использовать компьютер и для рабочих целей, могут потратить чуть больше и приобрести дополнительные четыре ядра. Но для игр 8 ядер и 16 потоков процессора Ryzen 7 5800X — это всё, что нужно, и даже небольшой запас на будущее.

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Процессоры, которые будут быстрее, чем Ryzen 5800X, стоят дороже, а прирост уже миниальный. 6 ядер — впритык. Вывод — 5800X как раз подойдёт на роль процессора с запасом производительности

Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021

2. Core i5-11600KF

Лучший вариант на сегодняшний день Количество ядер: 6 Стоимость: от 22 190 рублей

Оптимальный вариант для тех, кто покупает процессор для сегодняшних игр и не хочет переплачивать. Да, процессор значительно нагревается, дешёвым вентилятором его не охладить, зато шесть быстрых ядер Rocket Lake по производительности окупают себя до последней копейки и хорошо приспособлены для любых современных игр на максимальных настройках. При этом всегда остаётся возможность в будущем обновить платформу до Core i9.

Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021

3. Ryzen 9 5950X

Лучший вариант при неограниченном бюджете Количество ядер: 16 Стоимость: около 70 тысяч рублей

Ещё недавно под такой рецепт все советовали Threadripper, с которым покупатель ещё и активных линий PCIe получает максимальное количество. Но Threadripper на базе архитектуры Zen 3 до сих пор не вышел, а старую модель сегодня брать как-то... глупо, поэтому Ryzen 9 5950X сейчас лучший выбор.

Наиболее совершенный процессор премиум-класса на сегодня. С 16 ядрами, работающими совместно на максимальной частоте более 5 ГГц и TDP 142 Вт Ryzen 9 5950X крут во всех задачах, от игровых до профессиональных. Редкий процессор, с которым можно отказаться от апгрейда на три года и не чувствовать, что компьютер стареет. Правда, без соответствующей дискретной видеокарты проку от такой производительности не будет — придётся потратиться и на флагманскую графику.

Конечно, нужно признать, что на конфигурациях с мониторами 4K 144 Гц Ryzen 9 5950X уступает по частоте кадров разогнанному Core i7, зато он позволяет одновременно играть и нагружать компьютер рабочими задачами без ущерба производительности.

Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021

4. Intel Alder Lake и AMD V-Cache

Ожидаемые процессоры

Пока известно о них не так много. Компания Intel обещала выпустить процессор Alder Lake с 8 производительными и 8 экономичными ядрами в 2021 году, но не назвала точной даты, да и не особо понятно, придут ли процессоры в настольные компьютеры, или сначала, как водится, их сделают временным эксклюзивом ноутбуков. Да и до сих пор не понятно, будет ли в Alder Lake поддержка памяти DDR4, или всем придётся тратиться ещё и на покупку новой ОЗУ.

AMD планирует выпустить процессоры с технологией V-Cache. Эта технология позволяет добавлять 64 Мб кэш-памяти L3 на каждый чиплет, что в итоге расширит память до 192 МБ на эквиваленте Ryzen 9 5950X. Представители компании AMD заявили, что выпустят процессоры с V-Cache на архитектуре Zen 3, при этом уже в 2022 году появится архитектура Zen 4.

В общем, похоже, что процессоры на Zen 3 с VCache появятся в конце 2021 года, а в начале 2022 года они будут производиться на нынешней платформе AM4. Но уже в конце 2022 года произойдёт переход AMD на платформу AM5 и выход Zen 4.

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5. Апгрейд старой платформы или покупка консоли

Для всех игр

С учётом того, что на дворе уже октябрь 2021 года, а в 2022 году выйдут радикально новые процессоры Intel и начнётся переход AMD на платформу AM5, сейчас нет смысла собирать с нуля новый компьютер на сокетах LGA1200 или AM4, если это будет конфигурация бюджетного или среднего уровня (флагманские не устареют ещё долго, по ним отдельный разговор). Тем более, что при сборке с нуля придётся ещё и искать видеокарту, которая сможет раскрывать потенциал нового процессора, а сейчас видеокарты неадекватно переоценены.

Поэтому сейчас даже тем, у кого в распоряжении компьютеры на базе архитектур Haswell или Skylake, есть смысл поискать флагманский процессор для имеющейся платформы, а не покупать систему на LGA1200 или AM4, потому что во времена видеокарт среднего класса за 70-80 тысяч рублей компьютер среднего уровня либо обойдётся в 160 тысяч, либо вам придётся довольствоваться APU на базе Ryzen, который звёзд с неба в играх хватать не будет.

Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021