Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021

Названы лучшие процессоры для игровых компьютеров на октябрь 2021Для тех, кого не устраивает апгрейд внутри старой платформы даже в эпоху задранных цен на железо
Эксперты AnandTech составили список лучших игровых процессоров под любые запросы. А ещё рассказали, когда выйдут радикально более крутые процессоры вместо нынешних хитов, и дали советы, стоит ли апгрейдиться владельцам ПК сегодня.
1. Ryzen 7 5800X
Лучший вариант с запасом на будущее Количество ядер: 8 Стоимость: около 35 тысяч рублей
Этот 8-ядерный процессор на архитектуре Zen 3 точно сможет "потянуть" как нынешние игры, так и те, что только выйдут. Максимальная частота ядер — около 4,7 ГГц, а при их одновременной работе — примерно 4,3 ГГц в зависимости от системы охлаждения и настроек. Даже для современных игровых проектов у AMD Ryzen 7 5800X более чем достаточно ядер (большинство современных игр используют только шесть ядер), а производительность каждого из ядер архитектуры Zen3 сейчас очень высока.
Те, кто хочет использовать компьютер и для рабочих целей, могут потратить чуть больше и приобрести дополнительные четыре ядра. Но для игр 8 ядер и 16 потоков процессора Ryzen 7 5800X — это всё, что нужно, и даже небольшой запас на будущее.
2. Core i5-11600KF
Лучший вариант на сегодняшний день Количество ядер: 6 Стоимость: от 22 190 рублей
Оптимальный вариант для тех, кто покупает процессор для сегодняшних игр и не хочет переплачивать. Да, процессор значительно нагревается, дешёвым вентилятором его не охладить, зато шесть быстрых ядер Rocket Lake по производительности окупают себя до последней копейки и хорошо приспособлены для любых современных игр на максимальных настройках. При этом всегда остаётся возможность в будущем обновить платформу до Core i9.
3. Ryzen 9 5950X
Лучший вариант при неограниченном бюджете Количество ядер: 16 Стоимость: около 70 тысяч рублей
Ещё недавно под такой рецепт все советовали Threadripper, с которым покупатель ещё и активных линий PCIe получает максимальное количество. Но Threadripper на базе архитектуры Zen 3 до сих пор не вышел, а старую модель сегодня брать как-то... глупо, поэтому Ryzen 9 5950X сейчас лучший выбор.
Наиболее совершенный процессор премиум-класса на сегодня. С 16 ядрами, работающими совместно на максимальной частоте более 5 ГГц и TDP 142 Вт Ryzen 9 5950X крут во всех задачах, от игровых до профессиональных. Редкий процессор, с которым можно отказаться от апгрейда на три года и не чувствовать, что компьютер стареет. Правда, без соответствующей дискретной видеокарты проку от такой производительности не будет — придётся потратиться и на флагманскую графику.
Конечно, нужно признать, что на конфигурациях с мониторами 4K 144 Гц Ryzen 9 5950X уступает по частоте кадров разогнанному Core i7, зато он позволяет одновременно играть и нагружать компьютер рабочими задачами без ущерба производительности.
4. Intel Alder Lake и AMD V-Cache
Ожидаемые процессоры
Пока известно о них не так много. Компания Intel обещала выпустить процессор Alder Lake с 8 производительными и 8 экономичными ядрами в 2021 году, но не назвала точной даты, да и не особо понятно, придут ли процессоры в настольные компьютеры, или сначала, как водится, их сделают временным эксклюзивом ноутбуков. Да и до сих пор не понятно, будет ли в Alder Lake поддержка памяти DDR4, или всем придётся тратиться ещё и на покупку новой ОЗУ.
AMD планирует выпустить процессоры с технологией V-Cache. Эта технология позволяет добавлять 64 Мб кэш-памяти L3 на каждый чиплет, что в итоге расширит память до 192 МБ на эквиваленте Ryzen 9 5950X. Представители компании AMD заявили, что выпустят процессоры с V-Cache на архитектуре Zen 3, при этом уже в 2022 году появится архитектура Zen 4.
В общем, похоже, что процессоры на Zen 3 с VCache появятся в конце 2021 года, а в начале 2022 года они будут производиться на нынешней платформе AM4. Но уже в конце 2022 года произойдёт переход AMD на платформу AM5 и выход Zen 4.
5. Апгрейд старой платформы или покупка консоли
Для всех игр
С учётом того, что на дворе уже октябрь 2021 года, а в 2022 году выйдут радикально новые процессоры Intel и начнётся переход AMD на платформу AM5, сейчас нет смысла собирать с нуля новый компьютер на сокетах LGA1200 или AM4, если это будет конфигурация бюджетного или среднего уровня (флагманские не устареют ещё долго, по ним отдельный разговор). Тем более, что при сборке с нуля придётся ещё и искать видеокарту, которая сможет раскрывать потенциал нового процессора, а сейчас видеокарты неадекватно переоценены.
Поэтому сейчас даже тем, у кого в распоряжении компьютеры на базе архитектур Haswell или Skylake, есть смысл поискать флагманский процессор для имеющейся платформы, а не покупать систему на LGA1200 или AM4, потому что во времена видеокарт среднего класса за 70-80 тысяч рублей компьютер среднего уровня либо обойдётся в 160 тысяч, либо вам придётся довольствоваться APU на базе Ryzen, который звёзд с неба в играх хватать не будет.