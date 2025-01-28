Компьютеры
Опубликовано 28 января 2025, 17:15
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Названы лучшие процессоры для покупки в ПК в 2025 г.

Как от Intel, так и от AMD
Эксперт YouTube-канала «Я так Решил» рассказал, на какие модели процессоров сейчас лучше обратить внимание при сборке компьютера.
Названы лучшие процессоры для покупки в ПК в 2025 г.
© Я так Решил

Intel Core i5 12600KF. Он даже обходит i5−14 400. При использовании быстрой оперативной памяти он также может конкурировать с Ryzen 5 7600. Главный плюс этого процессора — в возможности апгрейда до i7−13700K.

AMD Ryzen 7 5700X3D. Может подойти для перехода со старых процессоров типа Ryzen 5 2600.

AMD Ryzen 5 7500F. В играх он превосходит i5−13 400 и 12 400, Ryzen 5 5600 и 5600Х. При этом энергопотребление у него скромное. Единственный недостаток этого процессора — высокая стоимость матплат для него и оперативной памяти DDR5.

AMD Ryzen 7 5700X. За довольно небольшие деньги вы получите полноценный 8-ядерный процессор, который способен на многое. С разблокированным TDP он будет опережать i5−12 400 и Ryzen 5 5600X, i5−13400F и 14400F. Однако для раскрытия всего его потенциала нужно эффективная система охлаждения.

Intel Core i5 13400F/14400F. Это баланс и энергоэффективность. В играх чуть быстрее оказывается 14400F.

AMD Ryzen 5 8400F. По производительности он примерно на уровне i5−12400F. На сегодня это самый доступный процессор для платформы AM5.

Intel Core i5 12400F. Один из лучших вариантов по соотношению цены и производительности. Особенно для сборок за примерно 1000 долларов.

AMD Ryzen 5 5600. Немного уступает предыдущему процессору в игровых тестах. Но цена у него более привлекательная. Это тоже холодный и энергоэффективный процессор. Он идеально подходит для бюджетного компа.

AMD Ryzen 5 5500. Разумный компромисс. Подходит для крайне ограниченного бюджета.

AMD Ryzen 5 3600. В 2025 году для современных игр его производительности может не хватать, но для бюджетных сборок он может стать хорошим решением.

Названы лучшие процессоры для покупки в ПК в 2025 г.
© Я так Решил

Intel Core i7 14700KF. Настоящий монстр многозадачности. Это превосходный выбор как для игр, так и для рабочих задач. Но его сокет подходит к концу жизненного цикла, он сильно греется и у него большое энергопотребление. Готовьтесь к серьёзным вложениям в систему охлаждения, особенно если будете пользоваться компом по работе.

AMD Ryzen 5 7600X3D. Он мог бы стать интересным вариантом, если бы не его цена. Особенно по сравнению с 14 600К. Адекватная стоимость у него — максимум 300 долларов или меньше.

Intel Core i7 13700KF. Сбалансированное решение. В играх идёт на уровне 7600Х3D, а в рабочих задачах оставляет его далеко позади. Единственный его минус — высокое энергопотребление и тепловыделение.

AMD Ryzen 7 5800X3D. Его адекватная цена — примерно 250−270 долларов. В противном случае лучше брать i7−13700KF или 14700KF.

Intel Core i5 14600KF и 13600KF. Отличный выбор для игровых сборок среднего и продвинутого уровня. Разница между ними в производительности и TDP небольшая. Оба процессора сочетаются с любыми видеокартами.

AMD Ryzen 7 7700. При равной или более высокой цене по сравнению с i5−14600KF или 13600KF его покупка оправдана только для апгрейда в будущем.