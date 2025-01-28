Названы лучшие процессоры для покупки в ПК в 2025 г.Как от Intel, так и от AMD
Intel Core i5 12600KF. Он даже обходит i5−14 400. При использовании быстрой оперативной памяти он также может конкурировать с Ryzen 5 7600. Главный плюс этого процессора — в возможности апгрейда до i7−13700K.
AMD Ryzen 7 5700X3D. Может подойти для перехода со старых процессоров типа Ryzen 5 2600.
AMD Ryzen 5 7500F. В играх он превосходит i5−13 400 и 12 400, Ryzen 5 5600 и 5600Х. При этом энергопотребление у него скромное. Единственный недостаток этого процессора — высокая стоимость матплат для него и оперативной памяти DDR5.
AMD Ryzen 7 5700X. За довольно небольшие деньги вы получите полноценный 8-ядерный процессор, который способен на многое. С разблокированным TDP он будет опережать i5−12 400 и Ryzen 5 5600X, i5−13400F и 14400F. Однако для раскрытия всего его потенциала нужно эффективная система охлаждения.
Intel Core i5 13400F/14400F. Это баланс и энергоэффективность. В играх чуть быстрее оказывается 14400F.
AMD Ryzen 5 8400F. По производительности он примерно на уровне i5−12400F. На сегодня это самый доступный процессор для платформы AM5.
Intel Core i5 12400F. Один из лучших вариантов по соотношению цены и производительности. Особенно для сборок за примерно 1000 долларов.
AMD Ryzen 5 5600. Немного уступает предыдущему процессору в игровых тестах. Но цена у него более привлекательная. Это тоже холодный и энергоэффективный процессор. Он идеально подходит для бюджетного компа.
AMD Ryzen 5 5500. Разумный компромисс. Подходит для крайне ограниченного бюджета.
AMD Ryzen 5 3600. В 2025 году для современных игр его производительности может не хватать, но для бюджетных сборок он может стать хорошим решением.
Intel Core i7 14700KF. Настоящий монстр многозадачности. Это превосходный выбор как для игр, так и для рабочих задач. Но его сокет подходит к концу жизненного цикла, он сильно греется и у него большое энергопотребление. Готовьтесь к серьёзным вложениям в систему охлаждения, особенно если будете пользоваться компом по работе.
AMD Ryzen 5 7600X3D. Он мог бы стать интересным вариантом, если бы не его цена. Особенно по сравнению с 14 600К. Адекватная стоимость у него — максимум 300 долларов или меньше.
Intel Core i7 13700KF. Сбалансированное решение. В играх идёт на уровне 7600Х3D, а в рабочих задачах оставляет его далеко позади. Единственный его минус — высокое энергопотребление и тепловыделение.
AMD Ryzen 7 5800X3D. Его адекватная цена — примерно 250−270 долларов. В противном случае лучше брать i7−13700KF или 14700KF.
Intel Core i5 14600KF и 13600KF. Отличный выбор для игровых сборок среднего и продвинутого уровня. Разница между ними в производительности и TDP небольшая. Оба процессора сочетаются с любыми видеокартами.
AMD Ryzen 7 7700. При равной или более высокой цене по сравнению с i5−14600KF или 13600KF его покупка оправдана только для апгрейда в будущем.