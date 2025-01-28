Названы лучшие процессоры для покупки в ПК в 2025 г.

Intel Core i5 12600KF. Он даже обходит i5−14 400. При использовании быстрой оперативной памяти он также может конкурировать с Ryzen 5 7600. Главный плюс этого процессора — в возможности апгрейда до i7−13700K.

AMD Ryzen 7 5700X3D. Может подойти для перехода со старых процессоров типа Ryzen 5 2600.

AMD Ryzen 5 7500F. В играх он превосходит i5−13 400 и 12 400, Ryzen 5 5600 и 5600Х. При этом энергопотребление у него скромное. Единственный недостаток этого процессора — высокая стоимость матплат для него и оперативной памяти DDR5.

AMD Ryzen 7 5700X. За довольно небольшие деньги вы получите полноценный 8-ядерный процессор, который способен на многое. С разблокированным TDP он будет опережать i5−12 400 и Ryzen 5 5600X, i5−13400F и 14400F. Однако для раскрытия всего его потенциала нужно эффективная система охлаждения.

Intel Core i5 13400F/14400F. Это баланс и энергоэффективность. В играх чуть быстрее оказывается 14400F.

AMD Ryzen 5 8400F. По производительности он примерно на уровне i5−12400F. На сегодня это самый доступный процессор для платформы AM5.

Intel Core i5 12400F. Один из лучших вариантов по соотношению цены и производительности. Особенно для сборок за примерно 1000 долларов.

AMD Ryzen 5 5600. Немного уступает предыдущему процессору в игровых тестах. Но цена у него более привлекательная. Это тоже холодный и энергоэффективный процессор. Он идеально подходит для бюджетного компа.

AMD Ryzen 5 5500. Разумный компромисс. Подходит для крайне ограниченного бюджета.

AMD Ryzen 5 3600. В 2025 году для современных игр его производительности может не хватать, но для бюджетных сборок он может стать хорошим решением.