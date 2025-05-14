Названы лучшие процессоры и видеокарты для сборки ПК весной 2025 г.Можете их уже заказывать
RX 6600. Это самый минимум, который стоит рассматривать. По исполнениям берите самую доступную.
RX 7600 брать имеет смысл только в исполнении ASRock Challenger. С 4060 всё просто: берите вариант с двумя кулерами и самый доступный, кроме KFA2 CORE. Например, Polite Infinity 2.
4060 Ti при цене 40 тысяч и меньше покупать можно. 5060 Ti лучше брать с версией на 16 ГБ видеопамяти.
На RTX 5070 вы точно сможете поиграть два-три года до её замены.
RX 9070 и 9070 XT - действительно хорошие карточки, которые лучше брать у перекупов.
5070 Ti стала дешевле, поэтому брать её можно смело. В практическим любом исполнении.
Самый минимум из процессоров - Ryzen 5600 или 12400. С ними можно собрать комп за 70-75 тысяч рублей.
8400F и 7400F лучше не покупать. Вместо них возьмите 7500F у перекупов.
Если вам нужен процессор для игр и работы и недорого - смотрите на Ryzen 7700 или 13600/14600KF.
В бюджете 20-30 тысяч рублей стоит купить Ryzen 9600 и 9700Х. При этом вместо 9700Х для игр имеет смысл рассматривать 7800Х3D.
7900-й в играх и работе лучше, чем 9700Х, но сильно греется. Это нужно иметь в виду. 9800Х3D стоит брать разве что за 40 тысяч рублей у перекупов.