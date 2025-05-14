Названы лучшие процессоры и видеокарты для сборки ПК весной 2025 г.

RX 6600. Это самый минимум, который стоит рассматривать. По исполнениям берите самую доступную.

RX 7600 брать имеет смысл только в исполнении ASRock Challenger. С 4060 всё просто: берите вариант с двумя кулерами и самый доступный, кроме KFA2 CORE. Например, Polite Infinity 2.

4060 Ti при цене 40 тысяч и меньше покупать можно. 5060 Ti лучше брать с версией на 16 ГБ видеопамяти.

На RTX 5070 вы точно сможете поиграть два-три года до её замены.

RX 9070 и 9070 XT - действительно хорошие карточки, которые лучше брать у перекупов.

5070 Ti стала дешевле, поэтому брать её можно смело. В практическим любом исполнении.