Названы лучшие системы охлаждения для процессоров в настольных компьютерах

Всего систем охлаждения, пишет автор, существует два вида. Это воздухоохладители с радиатором и моноблоки с насосом и радиатором. В представленный топ кулеров вошли и те, и другие.

Лучшие воздухоохладители. Вообще эксперт рекомендует брать Noctua NH-D15, хотя есть и другие, более бюджетные альтернативы типа Noctua NH-U12A, Noctua NH-D15, Scythe Fuma 2, V5 от Vetroo, Aresgame's River 5, DeepCool Gammaxx 400. Noctua NH-U14S TR4-SP3 или be quiet! Dark Rock Pro TR4 и др.

Noctua NH-D15 содержит 6 медных тепловых трубок, 2 140-миллиметровых вентилятора. Кроме этого, есть комплект подешевле - с одним вентилятором. Одно из преимуществ этой модели, подчёркивает специалист, - гарантия сроком 6 лет. Однако есть и минусы: так, это достаточно большая и тяжёлая конструкция. В качестве замены пользователь предлагает приобрести Noctua NH-U12A или Noctua NH-D15.

Самый тихий кулер. Это звание достаётся Be Quiet! Dark Rock Pro 4. У него 7 медных тепловых трубок и два вентилятора: 135-миллиметровый посередине и 120-миллиметровый снаружи. Гарантия у него 3 года.