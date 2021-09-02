Названы лучшие системы охлаждения для процессоров в настольных компьютерах

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Названы лучшие системы охлаждения для процессоров в настольных компьютерахИх распределили по 5 категориям
Автор Techspot составил список самых качественных кулеров для ПК.
Всего систем охлаждения, пишет автор, существует два вида. Это воздухоохладители с радиатором и моноблоки с насосом и радиатором. В представленный топ кулеров вошли и те, и другие.
- Лучшие воздухоохладители. Вообще эксперт рекомендует брать Noctua NH-D15, хотя есть и другие, более бюджетные альтернативы типа Noctua NH-U12A, Noctua NH-D15, Scythe Fuma 2, V5 от Vetroo, Aresgame's River 5, DeepCool Gammaxx 400. Noctua NH-U14S TR4-SP3 или be quiet! Dark Rock Pro TR4 и др.
Noctua NH-D15 содержит 6 медных тепловых трубок, 2 140-миллиметровых вентилятора. Кроме этого, есть комплект подешевле - с одним вентилятором. Одно из преимуществ этой модели, подчёркивает специалист, - гарантия сроком 6 лет. Однако есть и минусы: так, это достаточно большая и тяжёлая конструкция. В качестве замены пользователь предлагает приобрести Noctua NH-U12A или Noctua NH-D15.
- Самый тихий кулер. Это звание достаётся Be Quiet! Dark Rock Pro 4. У него 7 медных тепловых трубок и два вентилятора: 135-миллиметровый посередине и 120-миллиметровый снаружи. Гарантия у него 3 года.
- Лучший низкопрофильный кулер. Scythe Big Shuriken 3. Позволит обеспечить максимальную игровую производительность, при этом помещается даже в маленький корпус благодаря высоте 69 мм, 5 тепловым трубкам и тонкому 120-миллиметровому вентилятору. Для корпуса побольше подойдёт Noctua NH-L12S. А если, наоборот, нужна запчасть ещё меньше, то можно рассмотреть Noctua NH-L9a (для AMD) и Noctua NH-L9i (для Intel).
- Лучший универсальный охладитель жидкости. Это Corsair Hydro Series H115i RGB Pro XT. У него есть 2 140-миллиметровых вентилятора, которые вращаются со скоростью от 400 до 2 000 оборотов в минуту. Также кулер совестим с любым процессором и имеет гарантию 5 лет. Из альтернатив - более дешёвый EVGA CLC 240 mm и более дорогой и стильный NZXT Kraken Z63 280 mm.
- Лучший компактный универсальный кулер. Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB - лучший вариант по соотношению цены и качестве, утверждает специалист. Частота вращения у этой системы охлаждения - от 650 до 1 800 оборотов в минуту. А вот гарантийный срок только 2 года. Среди других подобных устройств автор предлагает присмотреться к EVGA CLC 120mm (для Intel) и Corsair Hydro Series H60 (для AMD).