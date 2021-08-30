Названы лучшие сочетания процессора и видеокарт в игровом компьютере до 50 тысяч рублей

Названы лучшие сочетания процессора и видеокарт в игровом компьютере до 50 тысяч рублейПроизводительность ПК проверялась в 8 играх
Пользователь сравнил 20 вариантов комплектации ПК (видеокарты + процессор) по производительности и цене. Для определения производительности он брал видеоигры Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood. Стоимость оценивалась по ценникам в московских магазинах.
В среднем по производительности лидером стало сочетание Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ. Далее идёт Core i3-10105F + GeForce GTX 1650 Super. Завершают тройку Core i3-10100F + GeForce GTX 1650 Super, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1650 Super. Также автор отметил, что эти связки лучше всего показали себя в играх Biomutant, F1 2020, Far Cry 5, Wolfenstein Youngblood.
По цене и производительности победили Ryzen 3 3100 и Radeon RX 5500 ХТ. Именно их лучше брать для игрового компьютера. На втором месте расположились при этом Core i3-10105F + GeForce GTX 1650 Super, Core i3-10100F + GeForce GTX 1650 Super. Третье - у Core i3-10100F + Radeon RX 570, Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1650 Super, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1650 Super.
Однако специалист также отмечает, что нужно быть готовым к тому, что при подобной конфигурации стоимостью 50 тысяч рублей отлично идти будет только половина современных игр.