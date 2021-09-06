Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт для бюджетного компьютера с Full HD-монитором

Пользователь взял для сравнения процессоры Intel и AMD с видеокартами AMD и NVIDIA. Тестировалось оборудование в двух режимах (номинальный и разгон) в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.

В среднем по производительности лидировали сочетания Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660 и Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super. Далее шли три связки: Core i3-10105F + GeForce GTX 1660, Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1660 Super, Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5500 ХТ. Третью строчку в рейтинге получили процессор Core i3-10105F и видеокарта Radeon RX 5500 ХТ. Лучшие результаты эти модели, отмечает специалист, показали в играх Biomutant, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Wolfenstein Youngblood.