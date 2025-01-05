Компьютеры
Опубликовано 02 мая 2025, 15:00
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Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт на май 2025

На западном рынке, правда
Автор YouTube-канала The Bench рассказал, какие связки видеокарт и процессоров сейчас стоит приобретать.
Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт на май 2025
© The Bench

До 500$

Лучшая комбинация в этом бюджете - Ryzen 5 5600 и RX 6600/6600M. Также вы можете взять даже что-то вроде RTX 3060 на 12 ГБ. Кроме того, с теми же характеристиками вы можете найти мини-игровой ПК.

До 700$

Intel Arc B580 и Ryzen 5 7500F или 7600. На таком компьютере вы сможете играть в Fortnite c 250 к/с и в другие современные проекты.

Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт на май 2025
© The Bench

Базовая конфигурация для 1440р

Наиболее доступный вариант сейчас - Ryzen 5 9600X и RTX 5070.

Ещё одно решение - Ryzen 5 7600/7500F и RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Конфигурации для 1440р и 4К

Ryzen 9700X/9800Х3D и RTX 5070 Ti/5080.

Лучшие сборки игрового ПК

Ryzen 7 7700/7700Х/9600ХЕ и RX 9070 XT/9070.

Ryzen 9800X3D/7800X3D и RX 9070 XT.