Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт на май 2025

Опубликовано 02 мая 2025, 15:001 мин.
Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт на май 2025На западном рынке, правда
Автор YouTube-канала The Bench рассказал, какие связки видеокарт и процессоров сейчас стоит приобретать.
До 500$
Лучшая комбинация в этом бюджете - Ryzen 5 5600 и RX 6600/6600M. Также вы можете взять даже что-то вроде RTX 3060 на 12 ГБ. Кроме того, с теми же характеристиками вы можете найти мини-игровой ПК.
До 700$
Intel Arc B580 и Ryzen 5 7500F или 7600. На таком компьютере вы сможете играть в Fortnite c 250 к/с и в другие современные проекты.
Базовая конфигурация для 1440р
Наиболее доступный вариант сейчас - Ryzen 5 9600X и RTX 5070.
Ещё одно решение - Ryzen 5 7600/7500F и RTX 5060 Ti 16 ГБ.
Конфигурации для 1440р и 4К
Ryzen 9700X/9800Х3D и RTX 5070 Ti/5080.
Лучшие сборки игрового ПК
Ryzen 7 7700/7700Х/9600ХЕ и RX 9070 XT/9070.
Ryzen 9800X3D/7800X3D и RX 9070 XT.