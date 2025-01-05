Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт на май 2025

До 500$

Лучшая комбинация в этом бюджете - Ryzen 5 5600 и RX 6600/6600M. Также вы можете взять даже что-то вроде RTX 3060 на 12 ГБ. Кроме того, с теми же характеристиками вы можете найти мини-игровой ПК.

До 700$

Intel Arc B580 и Ryzen 5 7500F или 7600. На таком компьютере вы сможете играть в Fortnite c 250 к/с и в другие современные проекты.