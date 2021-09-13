Названы лучшие SSD-накопители 2021 года

Компьютеры
Сегодня в 11:36
Названы лучшие SSD-накопители 2021 годаОт бюджетных до самых дорогих моделей
Автор портала Tom's Hardware Шон Вебстер составил подборку 19 самых качественных SSD для различных задач.
При покупке SSD нужно помнить несколько вещей, отмечает Шон. Первым делом - убедиться, что выбранный накопитель совместим с ПК. Затем - определиться с объёмом памяти: эксперт советует рассматривать только модели от 256 ГБ. При ограниченном бюджете лучше всего приобрести устройство с 512 ГБ. Наконец, необходимо осознавать, что SATA медленнее, чем M.2 PCIe или дополнительная карта PCIe.
Итак, 19 твердотельных накопителей, к которым стоит присмотреться в 2021 году.
- Лучший в целом/лучший SSD M.2 - Samsung 980 Pro. Отличается отличной производительностью и действительно может быть признан лучшим. Из недостатков специалист отмечает среднюю выносливость и высокую стоимость.
- Лучшая альтернатива SSD M.2 - WD Black SN850. При нагрузке он сильно греется, в режиме ожидания у него высокий уровень энергопотребления. Также отсутствует 256-битное шифрование AES в отличие от Samsung 980 Pro.
- Лучший по цене SSD-накопитель PCIe 4.0 M.2 - Crucial P5 Plus. Может стать хорошей альтернативой двум предыдущим моделям. У него есть функция аппаратного 256-битного шифрования AES, по производительности он тоже демонстрирует отличные результаты. Вместе с тем производительность записи у него неустойчива, он потребляет много энергии и при сильной нагрузке показывает слабую эффективность.
- Лучшая альтернатива SSD PCIe 4.0 M.2 - Sabrent Rocket 4 Plus. Он позволит добиться такого же уровня производительности, как у Crucial P5 Plus, при меньшей цене. Однако здесь нет 256-битного шифрования AES, после заполнения кэша скорость записи у него падает, а гарантия без регистрации даётся всего на один год.
- Лучший SSD M.2 для ноутбуков - SK hynix Gold P31. Единственный минус, на который указывает автор в этом устройстве, - ёмкость 1 ТБ.
- Твердотельный накопитель PCIe 3.0 M.2 с лучшей производительностью - Samsung 970 EVO Plus. Этот накопитель даже превзошёл в нескольких тестах Samsung 970 Pro, что, по словам Вебстера, большое достижение.
- Лучший по цене SSD-накопитель PCIe 3.0 M.2 - Crucial P5 M.2 NVMe SSD. Это отличный выбор по более низкой цене, однако всё же он не так эффективен в работе, как SK hynix или Samsung. Также при нагрузке сильно нагревается.
- Лучший RGB M.2 SSD - Patriot Viper VPR100. Среди недостатков здесь небольшая ёмкость SSD-кэша, отсутствие набора инструментов SSD или программного обеспечения для клонирования, разная производительность в зависимости от параметров подсветки.
- Лучший твердотельный накопитель M.2 большой ёмкости - Sabrent Rocket Q. Стоит он недёшево, при этом скорость записи у него снижается после заполнения кэша, выносливость показывает ниже, чем TLC, а без охлаждения может троттлить.
- Лучший SSD M.2 без DRAM - Samsung 980. Несмотря на приемлемую цену и отличную выносливость, имеет ограничение по объёму памяти до 1 ТБ. Также скорость записи после заполнения кэша становится низкой.
- Лучший по цене SSD M.2 без DRAM - WD Blue SN550. Это, по словам эксперта, один из наиболее высокопроизводительных бюджетных SSD-накопителей NVMe. Правда, ёмкость у него только 1 ТБ и кэш записи небольшой по объёму.
- Лучший потребительский SATA SSD - Samsung 870 EVO. Главным минусом модели считается высокая цена. В остальном этот накопитель превосходит другие SATA SSD.
- Лучшая альтернатива SATA SSD для бытовых потребителей. - Crucial MX500. Подойдёт, если хочется хорошей производительности по меньшей, чем у Samsung 870 EVO, цене. У него не понравились специалисту внешний вид и чуть более замедленная работа моделей с малой ёмкостью.
- Лучший потребительский SATA SSD - Samsung 860 PRO. Ещё одна отличная плане производительности модель. Из недостатков у неё высокая стоимость.
- Лучший SSD для рабочих станций - Intel Optane SSD DC P5800X. Несмотря на первоклассные показатели быстродействия, он очень энергоёмкий, имеет ограниченную ёмкость по сравнению с флэш-аналогами NAND, стоит очень дорого.
- Лучшая альтернатива SSD для рабочих станций - Seagate FireCuda 530. Благодаря высокой производительности, надёжности и поддержке восстановления данных станет прекрасным выбором для профессионалов. Однако эффективность у него ниже, чем у конкурентов, нет поддержки аппаратного 256-битного шифрования AES, стоимость довольно большая.
- Лучший RGB Add-in-Card SSD - WD Black AN1500. Объединяет в себе два SN730 NVMe SSD. Это обеспечивает отличную производительность. Вместе с тем он потребляет много энергии и дорого стоит.
- Лучший потребительский SSD для майнинга Chia - Team Group T-Create Expert. Отличается хорошей выносливостью, большим объёмом кэша. При покупке устройоства даётся 12-летняя гарантия. Но стоит оно очень недёшево.
- Лучший по цене потребительский SSD для майнинга Chia - WD Black SN750. По более низкой цене можно приобрести накопитель со стабильно высокой производительностью, большим объёмом памяти, 5-летней гарантией. Но также он отличается высоким энергопотреблением.