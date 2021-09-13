Названы лучшие SSD-накопители 2021 года

При покупке SSD нужно помнить несколько вещей, отмечает Шон. Первым делом - убедиться, что выбранный накопитель совместим с ПК. Затем - определиться с объёмом памяти: эксперт советует рассматривать только модели от 256 ГБ. При ограниченном бюджете лучше всего приобрести устройство с 512 ГБ. Наконец, необходимо осознавать, что SATA медленнее, чем M.2 PCIe или дополнительная карта PCIe.

Итак, 19 твердотельных накопителей, к которым стоит присмотреться в 2021 году.

Лучший в целом/лучший SSD M.2 - Samsung 980 Pro. Отличается отличной производительностью и действительно может быть признан лучшим. Из недостатков специалист отмечает среднюю выносливость и высокую стоимость.

Лучшая альтернатива SSD M.2 - WD Black SN850. При нагрузке он сильно греется, в режиме ожидания у него высокий уровень энергопотребления. Также отсутствует 256-битное шифрование AES в отличие от Samsung 980 Pro.

Лучший по цене SSD-накопитель PCIe 4.0 M.2 - Crucial P5 Plus. Может стать хорошей альтернативой двум предыдущим моделям. У него есть функция аппаратного 256-битного шифрования AES, по производительности он тоже демонстрирует отличные результаты. Вместе с тем производительность записи у него неустойчива, он потребляет много энергии и при сильной нагрузке показывает слабую эффективность.

Лучшая альтернатива SSD PCIe 4.0 M.2 - Sabrent Rocket 4 Plus. Он позволит добиться такого же уровня производительности, как у Crucial P5 Plus, при меньшей цене. Однако здесь нет 256-битного шифрования AES, после заполнения кэша скорость записи у него падает, а гарантия без регистрации даётся всего на один год.

Лучший SSD M.2 для ноутбуков - SK hynix Gold P31. Единственный минус, на который указывает автор в этом устройстве, - ёмкость 1 ТБ.

Твердотельный накопитель PCIe 3.0 M.2 с лучшей производительностью - Samsung 970 EVO Plus. Этот накопитель даже превзошёл в нескольких тестах Samsung 970 Pro, что, по словам Вебстера, большое достижение.

Лучший по цене SSD-накопитель PCIe 3.0 M.2 - Crucial P5 M.2 NVMe SSD. Это отличный выбор по более низкой цене, однако всё же он не так эффективен в работе, как SK hynix или Samsung. Также при нагрузке сильно нагревается.

Лучший RGB M.2 SSD - Patriot Viper VPR100. Среди недостатков здесь небольшая ёмкость SSD-кэша, отсутствие набора инструментов SSD или программного обеспечения для клонирования, разная производительность в зависимости от параметров подсветки.