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Названы лучшие SSD-накопители 2021 года

От бюджетных до самых дорогих моделей
Автор портала Tom's Hardware Шон Вебстер составил подборку 19 самых качественных SSD для различных задач.
Названы лучшие SSD-накопители 2021 года

При покупке SSD нужно помнить несколько вещей, отмечает Шон. Первым делом - убедиться, что выбранный накопитель совместим с ПК. Затем - определиться с объёмом памяти: эксперт советует рассматривать только модели от 256 ГБ. При ограниченном бюджете лучше всего приобрести устройство с 512 ГБ. Наконец, необходимо осознавать, что SATA медленнее, чем M.2 PCIe или дополнительная карта PCIe.

Итак, 19 твердотельных накопителей, к которым стоит присмотреться в 2021 году.

  1. Лучший в целом/лучший SSD M.2 - Samsung 980 Pro. Отличается отличной производительностью и действительно может быть признан лучшим. Из недостатков специалист отмечает среднюю выносливость и высокую стоимость.
  1. Лучшая альтернатива SSD M.2 - WD Black SN850. При нагрузке он сильно греется, в режиме ожидания у него высокий уровень энергопотребления. Также отсутствует 256-битное шифрование AES в отличие от Samsung 980 Pro.
  1. Лучший по цене SSD-накопитель PCIe 4.0 M.2 - Crucial P5 Plus. Может стать хорошей альтернативой двум предыдущим моделям. У него есть функция аппаратного 256-битного шифрования AES, по производительности он тоже демонстрирует отличные результаты. Вместе с тем производительность записи у него неустойчива, он потребляет много энергии и при сильной нагрузке показывает слабую эффективность.
  1. Лучшая альтернатива SSD PCIe 4.0 M.2 - Sabrent Rocket 4 Plus. Он позволит добиться такого же уровня производительности, как у Crucial P5 Plus, при меньшей цене. Однако здесь нет 256-битного шифрования AES, после заполнения кэша скорость записи у него падает, а гарантия без регистрации даётся всего на один год.
  1. Лучший SSD M.2 для ноутбуков - SK hynix Gold P31. Единственный минус, на который указывает автор в этом устройстве, - ёмкость 1 ТБ.
  1. Твердотельный накопитель PCIe 3.0 M.2 с лучшей производительностью - Samsung 970 EVO Plus. Этот накопитель даже превзошёл в нескольких тестах Samsung 970 Pro, что, по словам Вебстера, большое достижение.
  1. Лучший по цене SSD-накопитель PCIe 3.0 M.2 - Crucial P5 M.2 NVMe SSD. Это отличный выбор по более низкой цене, однако всё же он не так эффективен в работе, как SK hynix или Samsung. Также при нагрузке сильно нагревается.
  1. Лучший RGB M.2 SSD - Patriot Viper VPR100. Среди недостатков здесь небольшая ёмкость SSD-кэша, отсутствие набора инструментов SSD или программного обеспечения для клонирования, разная производительность в зависимости от параметров подсветки.
  1. Лучший твердотельный накопитель M.2 большой ёмкости - Sabrent Rocket Q. Стоит он недёшево, при этом скорость записи у него снижается после заполнения кэша, выносливость показывает ниже, чем TLC, а без охлаждения может троттлить.
Названы лучшие SSD-накопители 2021 года
  1. Лучший SSD M.2 без DRAM - Samsung 980. Несмотря на приемлемую цену и отличную выносливость, имеет ограничение по объёму памяти до 1 ТБ. Также скорость записи после заполнения кэша становится низкой.
  1. Лучший по цене SSD M.2 без DRAM - WD Blue SN550. Это, по словам эксперта, один из наиболее высокопроизводительных бюджетных SSD-накопителей NVMe. Правда, ёмкость у него только 1 ТБ и кэш записи небольшой по объёму.
  1. Лучший потребительский SATA SSD - Samsung 870 EVO. Главным минусом модели считается высокая цена. В остальном этот накопитель превосходит другие SATA SSD.
  1. Лучшая альтернатива SATA SSD для бытовых потребителей. - Crucial MX500. Подойдёт, если хочется хорошей производительности по меньшей, чем у Samsung 870 EVO, цене. У него не понравились специалисту внешний вид и чуть более замедленная работа моделей с малой ёмкостью.
  1. Лучший потребительский SATA SSD - Samsung 860 PRO. Ещё одна отличная плане производительности модель. Из недостатков у неё высокая стоимость.
  1. Лучший SSD для рабочих станций - Intel Optane SSD DC P5800X. Несмотря на первоклассные показатели быстродействия, он очень энергоёмкий, имеет ограниченную ёмкость по сравнению с флэш-аналогами NAND, стоит очень дорого.
  1. Лучшая альтернатива SSD для рабочих станций - Seagate FireCuda 530. Благодаря высокой производительности, надёжности и поддержке восстановления данных станет прекрасным выбором для профессионалов. Однако эффективность у него ниже, чем у конкурентов, нет поддержки аппаратного 256-битного шифрования AES, стоимость довольно большая.
  1. Лучший RGB Add-in-Card SSD - WD Black AN1500. Объединяет в себе два SN730 NVMe SSD. Это обеспечивает отличную производительность. Вместе с тем он потребляет много энергии и дорого стоит.
  1. Лучший потребительский SSD для майнинга Chia - Team Group T-Create Expert. Отличается хорошей выносливостью, большим объёмом кэша. При покупке устройоства даётся 12-летняя гарантия. Но стоит оно очень недёшево.
  1. Лучший по цене потребительский SSD для майнинга Chia - WD Black SN750. По более низкой цене можно приобрести накопитель со стабильно высокой производительностью, большим объёмом памяти, 5-летней гарантией. Но также он отличается высоким энергопотреблением.