Названы лучшие связки процессора и видеокарты для настольных ПК в 2024 г.

Если вы собираете компьютер для игр и большую часть денег тратите на видеокарту, то не уходите в крайности. Идеальный баланс производительности у процессора и видеокарты - это 40-55% от стоимости всей сборки.

Допустим, ваш бюджет составляет 100 тысяч рублей. В нынешних реалиях вам лучше купить Ryzen 5 5600 и RTX 4060 Ti, Ryzen 5 7500F и 7700 XT. Мощнее же будет сочетание 5600 с этими видеокартами.

За сумму 120 тысяч рублей вы сможете приобрести 5600 и RTX 4070 или 7500F и RTX 4060 Ti. В этом случае тоже преимущество на стороне сборки с Ryzen 5 5600.