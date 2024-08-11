Названы лучшие связки процессора и видеокарты для настольных ПК в 2024 г.Не покупайте для игр топовые процессоры типа i9 и Ryzen 9
Если вы собираете компьютер для игр и большую часть денег тратите на видеокарту, то не уходите в крайности. Идеальный баланс производительности у процессора и видеокарты - это 40-55% от стоимости всей сборки.
Допустим, ваш бюджет составляет 100 тысяч рублей. В нынешних реалиях вам лучше купить Ryzen 5 5600 и RTX 4060 Ti, Ryzen 5 7500F и 7700 XT. Мощнее же будет сочетание 5600 с этими видеокартами.
За сумму 120 тысяч рублей вы сможете приобрести 5600 и RTX 4070 или 7500F и RTX 4060 Ti. В этом случае тоже преимущество на стороне сборки с Ryzen 5 5600.
Однако если вы берёте видеокарту RTX 4070 и выше, то у процессора 7500F уже будет преимущество в играх перед 5600. Стоить это будет примерно 120-130 тысяч рублей.
AMD Ryzen 7 7800X3D - третий лучший процессор для игр на сегодняшний день. Для него нужно минимально брать RTX 4070 Ti Super. Также вы к нему можете спокойно ставить RTX 4090.
Для почти любой игры вам также хватит RTX 4060 с i5-12400 или Ryzen 5 5600. Для Full HD можете брать Ryzen 5 5600 или i5-12400 с видеокартой до RTX 4070, для 2К - RTX 4070 Ti Super с 7500F, для 4К - 7800X3D и i7 14-го поколения с 4080 Ti Super, 4090 и пр. Для i9 и R9 нет смысла покупать что-то ниже 4080.