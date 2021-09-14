Названы лучшие видеокарты для бюджетного игрового компьютера

Названы лучшие видеокарты для бюджетного игрового компьютераВ целом лидирует модель компании NVIDIA
Автор материала отметил, что видеокарты сравнивались по производительности работы в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood. Также в тестировании принимали участие два процессора: Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800Х.
По среднему показателю быстродействия лучшими стали ускорители компании NVIDIA. GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 Super, GeForce GTX 1660 заняли первую, вторую и третью строчку соответственно во всех играх. При этом проект Watch Dogs Legion у них запускался хуже остальных.
С точки зрения сочетания цены и уровня производительности, как отмечает автор, лидерами стали NVIDIA GeForce GTX 1660 и AMD Radeon RX 5500 XT. За ними идут GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660 Ti.
По итогам тестирования специалист посоветовал из всех представленных выбрать модель GeForce GTX 1660 Ti. В качестве замены можно рассмотреть и более дешёвые варианты, такие как GeForce GTX 1660 Super, GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT.