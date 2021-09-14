Названы лучшие видеокарты для бюджетного игрового компьютера

По среднему показателю быстродействия лучшими стали ускорители компании NVIDIA. GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 Super, GeForce GTX 1660 заняли первую, вторую и третью строчку соответственно во всех играх. При этом проект Watch Dogs Legion у них запускался хуже остальных.

С точки зрения сочетания цены и уровня производительности, как отмечает автор, лидерами стали NVIDIA GeForce GTX 1660 и AMD Radeon RX 5500 XT. За ними идут GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660 Ti.

По итогам тестирования специалист посоветовал из всех представленных выбрать модель GeForce GTX 1660 Ti. В качестве замены можно рассмотреть и более дешёвые варианты, такие как GeForce GTX 1660 Super, GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT.