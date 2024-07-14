Названы лучшие видеокарты для покупки летом в России в 2024 г.

До 10 тысяч рублей

Здесь только б/у карты.

Лучшим выбором станет GTX 1650 Super. Она самая новая из всех возможных. В целом это карточка для киберспорта.

RX 5500XT 8 ГБ. Она идёт примерно по цене 1650S.

Если вы найдёте за эту сумму 1070, 1660, 1660 Super и Ti в живом состоянии, то берите смело.

10−20 тысяч рублей

Лучшие варианты здесь: 1660 Super, 1660 Ti, 2060 Super, RX 6600. Найти в новом состоянии эти карты, кроме RX 6600, невозможно. Имейте это в виду.

Если у вас бюджет 11−13 тысяч рублей, то берите RTX 1660 Super/Ti или RX 5600 XT.

При бюджете 15−18 тысяч рублей есть смысл рассмотреть RTX 2060 Super или RX 6600.

При покупке RTX 2060 имеет смысл взять модель с 6 ГБ видеопамяти за 15−16 тысяч рублей максимум.

RTX 2070 и 2070 Super можно купить в хорошем состоянии.