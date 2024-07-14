Названы лучшие видеокарты для покупки летом в России в 2024 г.Присмотрите себе что-нибудь из этого списка
До 10 тысяч рублей
Здесь только б/у карты.
Лучшим выбором станет GTX 1650 Super. Она самая новая из всех возможных. В целом это карточка для киберспорта.
RX 5500XT 8 ГБ. Она идёт примерно по цене 1650S.
Если вы найдёте за эту сумму 1070, 1660, 1660 Super и Ti в живом состоянии, то берите смело.
10−20 тысяч рублей
Лучшие варианты здесь: 1660 Super, 1660 Ti, 2060 Super, RX 6600. Найти в новом состоянии эти карты, кроме RX 6600, невозможно. Имейте это в виду.
Если у вас бюджет 11−13 тысяч рублей, то берите RTX 1660 Super/Ti или RX 5600 XT.
При бюджете 15−18 тысяч рублей есть смысл рассмотреть RTX 2060 Super или RX 6600.
При покупке RTX 2060 имеет смысл взять модель с 6 ГБ видеопамяти за 15−16 тысяч рублей максимум.
RTX 2070 и 2070 Super можно купить в хорошем состоянии.
20−40 тысяч рублей
В магазинах имеет смысл взять новую RX 6600, по скидке RX 7600.
В бюджете 30−40 тысяч лучшим выбором станет RTX 4060. Она сможет потянуть любую игру в 1080p сегодня.
RX 6700XT стоит покупать за максимум 25 тысяч рублей. За это вы получите отличную производительность уровня 3070.
Из 30-й линейки рассмотрите RTX 3060/3060 Ti/3070.
На маркетплейсах выгодно брать RX 6750 GRE, RTX 4060.
40−100 тысяч рублей
В этом бюджете маркетплейсы становятся действительно выгодными. Вы можете в них покупать RTX 4060 Ti, RTX 4070, RTX 4070 Super.
Смело можете брать также RX 7700 XT/7800 XT/7900 GRE/RX 7950 XTX.
Наконец, имеет смысл рассматривать RTX 3080/3080 Ti/RX 6800/RX 6800 XT/RX 6900 XT/RX 6950 XT.
Более 100 тысяч рублей
Сюда входят RTX 4070 Super/4080/4080 Super/4090. Самая выгодная в этом бюджете — 4070S.