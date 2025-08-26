Названы лучшие видеокарты для покупки в осенью 2025 г. под разный бюджет

До 20 тысяч рублей

Нормальных новых видеокарт вы в этом сегменте не найдёте. Из б/у имеет смысл смотреть RTX 3060M и 3070М. Последняя находится по производительности на уровне 3060 Ti. Если связываться с этими "мутантами" не хочется, то берите Arc A580. За 17-19 тысяч рублей можно найти уже на "Авито" RX 7600, за 18-20 тысяч - RTX 3060 на 12 ГБ.

До 30 тысяч рублей

RTX 5050 несложно сейчас найти за 26-27 тысяч рублей, и она даёт уровень 4060 за те же деньги. Однако всё же имеет смысл доплатить 2-3 тысячи рублей и взять 5060. Arc А580 стоит брать, если только вы готовы к проблемам с драйверами и чтению инструкций на Reddit. Если у вас получится найти 9060 ХТ дешевле 30 тысяч рублей, то она тоже станет неплохим вариантом.

До 45 тысяч рублей

Доплата за 5060 Ti на 16 ГБ составит 10 тысяч рублей. С 9060 ХТ ситуация аналогичная, и подобное происходит во всём мире. До 45 тысяч рублей можно взять сейчас только версию 5060 Ti или 9060 ХТ на 8 ГБ.

16 ГБ за 50 тысяч рублей

Здесь имеет смысл рассмотреть 5060 Ti и 9060 ХТ на 16 ГБ. Это адекватные середнячки с хорошим запасом видеопамяти, но не лучшей ценой. Для игр из них лучше брать 5060 Ti.