Названы лучшие видеокарты для покупки в сентябре 2025, чтобы не пожалеть через годы

От 5 до 10 тысяч рублей

Из самого дешёвого и актуального здесь - GT 1030 (подойдёт лишь для офисных программ), из б/у для игр - GTX 1660, 1660 Super, 1660 Ti, RTX 2060.

От 10 до 20 тысяч рублей

Лучшее предложение из новых - RX 6500 XT. Также можете посмотреть GTX 1650, но она дороже и слабее, чем предыдущая. Ещё есть RTX 3050.

От 20 до 30 тысяч рублей

RX 6600 - самый нормальный вариант для игр из недорогих видеокарт. Чуть дороже есть RX 7600: она примерно на 15% быстрее 6600.

За примерно 30 тысяч рублей можно приобрести 4060, которой хватит для комфортного прохождения большинства проектов. Почти за ту же цену есть ещё 5050, но это практически то же самое.

От 30 до 40 тысяч рублей

Если вам нужна карточка именно с 12 ГБ видеопамяти, то присмотритесь к Arc B580. В большинстве популярных игр проблем с ней у вас не будет.

Более надёжный вариант - это RTX 5060 на 12 ГБ, которая в среднем на 25-30% быстрее 4060. По слухам, в следующем году выйдет 5060 Super с 12 ГБ, которая должна стать народной картой. Однако если вы в РФ и у вас сейчас есть деньги, то лучше взять 5060 (ведь рубль очень нестабилен).