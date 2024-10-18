Названы лучшие видеокарты и конкретные модели производителей на осень 2024 г.

До 10 тысяч рублей

Если вы хотите получить лучшее быстродействие в этом бюджете, новые видеокарты смысла брать нет (и нет подходящих вариантов среди новых), только восстановленные.

В целом самой быстрой видеокартой в этом бюджете будет RX 590. Можно выбрать взамен и GTX 1070, но только если точно убедиться, что она в хорошем состоянии, таких экземпляров осталось мало. RX 590 лучше брать в топовых исполнениях типа Sapphire Nitro+.

Наиболее безопасный вариант в этом бюджете — 1650 Super. Однако на 2024 год у неё очень мало видеопамяти — 4 ГБ. Хотя для киберспортивных не особо требовательных игр она подойдёт.

RX 5500XT 8 ГБ можно рассмотреть в качестве более нового аналога RX 580. Её тоже использовали в майнинге, но из-за более позднего выхода эти видеокарты изношены меньше.

До 20 тысяч рублей

Сюда относится 1660 Super и Ti за 10-12 тысяч рублей, 5600 XT по такой же цене (Radeon будет более мощным за эти деньги).

В б/у виде можно взять RTX 2060 Super и RX 6600 — у этих двух моделей производительность в играх одинаковая, но Radeon RX моложе Нвидии и в майнинге почти не использовалась.

RTX 2060 6 ГБ и 12 ГБ покупать не стоит из-за завышенной цены.

Модель 1660 Super и Ti можно брать в любом исполнении, кроме однокулерных. То же самое касается 2060 Super.

В RX 6600 стоит избегать Sapphire Pulse — в этом исполнении у системы охлаждения только одна теплотрубка и видеокарта склонна к перегреву. Лучше выбрать Powercolor Fighter, AsRock Challenger или XFX.

P.S. RTX 1080, 1080 Ti, Vega 56, Vega 64 и RX 5700 XT лучше избегать — почти все эти видеокарты в продаже практически исчерпали свой ресурс и с высокой долей вероятности выйдут из строя вскоре после покупки.