Названы лучшие видеокарты и конкретные модели производителей на осень 2024 г.От дешёвых б/у до максимальных
До 10 тысяч рублей
Если вы хотите получить лучшее быстродействие в этом бюджете, новые видеокарты смысла брать нет (и нет подходящих вариантов среди новых), только восстановленные.
В целом самой быстрой видеокартой в этом бюджете будет RX 590. Можно выбрать взамен и GTX 1070, но только если точно убедиться, что она в хорошем состоянии, таких экземпляров осталось мало. RX 590 лучше брать в топовых исполнениях типа Sapphire Nitro+.
Наиболее безопасный вариант в этом бюджете — 1650 Super. Однако на 2024 год у неё очень мало видеопамяти — 4 ГБ. Хотя для киберспортивных не особо требовательных игр она подойдёт.
RX 5500XT 8 ГБ можно рассмотреть в качестве более нового аналога RX 580. Её тоже использовали в майнинге, но из-за более позднего выхода эти видеокарты изношены меньше.
До 20 тысяч рублей
Сюда относится 1660 Super и Ti за 10-12 тысяч рублей, 5600 XT по такой же цене (Radeon будет более мощным за эти деньги).
В б/у виде можно взять RTX 2060 Super и RX 6600 — у этих двух моделей производительность в играх одинаковая, но Radeon RX моложе Нвидии и в майнинге почти не использовалась.
RTX 2060 6 ГБ и 12 ГБ покупать не стоит из-за завышенной цены.
Модель 1660 Super и Ti можно брать в любом исполнении, кроме однокулерных. То же самое касается 2060 Super.
В RX 6600 стоит избегать Sapphire Pulse — в этом исполнении у системы охлаждения только одна теплотрубка и видеокарта склонна к перегреву. Лучше выбрать Powercolor Fighter, AsRock Challenger или XFX.
P.S. RTX 1080, 1080 Ti, Vega 56, Vega 64 и RX 5700 XT лучше избегать — почти все эти видеокарты в продаже практически исчерпали свой ресурс и с высокой долей вероятности выйдут из строя вскоре после покупки.
20−30 тысяч рублей
Старшие модели RTX 20 (2070, 2080, 2080 Ti) покупать смысла нет — аналоги из RTX 30 по производительности стоят почти столько же.
Из б/у сегмента хорошими вариантами станут 3060 на 12 ГБ, 3060 Ti, 3070 и 6700 XT. Наиболее выгодный вариант среди них — RX 6700 XT за счёт объёма видеопамяти. По сути, это лучшая видеокарта для 1080p сегодня. Лучше брать трёхкулерные модели: например, Sapphire Nitro+, Powercolor Red Devil, Powercolor Hellhound, XFX Merc 319, ASRock Taichi, ASRock Phantom Gaming.
Видеокарты 3060 на 12 ГБ и 3060 Ti лучше не брать в бюджетных исполнениях (Palit Dual) из-за высоких температур и шума, а в 3060 Ti Palit Dual часто встречается проблемная даже по сей день видеопамять Hynix.
В идеале стоит покупать 3060 и 3060 Ti на Samsung или вообще на GDDR6X. Удачные исполнения — Asus Dual, Asus TUF, Colorful Ultra W, MSI Gaming X, MSI Ventus X3 и подобные из среднего бюджета. Более дорогие конфигурации покупать нет смысла — лучше брать взамен 3070.
Что касается RTX 3070, то её тоже нужно покупать в среднебюджетных исполнениях. Желательно — с тремя вентиляторами.
Среди новых видеокарт в сетевых магазинах стоит рассмотреть RX 6600. Конкурентов у этой модели нет. Из исполнений точно не стоит покупать Sapphire Pulse, лучше выбирать PowerColor Fighter и ASRock Challendger.
RTX 3050 не стоит покупать вообще из-за ущербной производительности в пересчёте на её актуальную цену. Intel ARC тоже лучше обходить стороной — они глючные и их потом будет невозможно продать из-за околонулевого спроса.
30−50 тысяч рублей
Из новых видеокарт здесь есть два лидера: 4060 и 7700 XT. RTX 4060 практически одинаковая во всех исполнениях, но лучше взять вариант с двумя кулерами. Также не стоит покупать версию KFA2 Core из-за плохого охлаждения и высокого шума — без андервольтинга видеокарта будет проблемной по температурам, при этом стоит она почти столько же, сколько более удачные исполнения.
Реально стоит брать Palit Dual, Palit Infinity 2, Gainward Ghost. За небольшую доплату есть хорошие варианты типа KFA2 X Black или X White.
4060 Ti покупать нет смысла — она не стоит своих денег. Новые RTX 3060 даже с большим объёмом памяти покупать тоже не следует — из-за слабого графического процессора она не в состоянии тянуть видеоигры на детализации, где такой объём памяти потребуется. По её цене есть RX 700 XT с производительностью практически уровня RTX 4070 и 12 ГБ видеопамяти, подходящих для разрешения 1440p.
Удачные двухвентиляторные варианты 7700 XT — это ASRock Challenger и Sapphire Pulse. Хотя вы можете также взять в любом исполнении трёхкулерную 7700 XT и не переживать ни о чём. Например, PowerColor Fighter.
Из вторички доступны сейчас RTX 3070, 3080, RX 6800, 6800 XT, 6900 XT (3070 Ti покупать нет смысла из-за цены почти уровня 3080 и малого объёма памяти в 8 ГБ для 1440p разрешения). Настолько горячие и мощные видеокарты стоит смотреть только в топовых и предтоповых исполнениях. Например, Asus ROG Strix, Colorful iGame Vulkan, KFA2 HOF, EVGA, MSI Gaming X Trio и т. д. Иначе высок риск выхода из строя из-за отвала горячей GDD6X видеопамяти (в RTX 30 у старших видеокарт это частая конструктивная проблема). RX 6800, 6800 XT и 6900 XT стоит покупать в исполнениях Sapphire Nitro+, PowerColor Red Devil, ASRock Taichi, ASRock Phantom Gaming и подобные.
Также лучше между 3080 б/у в хорошем исполнении и 4070 б/у в самом простом исполнении выбрать последнюю — потому что 4070 можно брать практически в любом исполнении, даже Palit Dual, видеокарта холодная, проблем не доставляет и не находится в зоне риска.
50−100 тысяч рублей
Самая удачная модель из младших по цене в этом бюджете — RX 7800 XT. Покупайте её в таких исполнениях, как PowerColor Fighter, PowerColor Hellhound. ASRock Steel Legend, ASRock Phantom Gaming, Sapphire Pure, Sapphire Nitro+. Те же самые исполнения подойдут и для 7900 GRE.
RTX 4070 можно брать вообще в любом исполнении на два кулера. Это может быть Palit Dual, Zotac Twin Edge, MSI Ventus 2X. Просто покупайте тот вариант, который будет дешевле.
RTX 4070 Ti покупать бессмысленно, потому что она в среднем дороже стандартной 4070 на 10 тысяч рублей, но не особо быстрее.
Модель 4070 Super стоит покупать в исполнении на три кулера. Но и доплачивать здесь за топовые исполнения смысла нет. Можно брать и Palit Dual, если вы умеете делать андервольт и если остальные исполнения 4070 Super будут радикально дороже. В остальных случаях можно взять, к примеру, Gigabyte Eagle.
RTX 4070 Ti Super с нынешними ценами выглядит вариантом «ни рыба, ни мясо». С одной стороны — вы получаете 16 ГБ видеопамяти в современной RTX и производительность почти уровня 4080, с другой — её цены сейчас завышены и есть вероятность, что скоро после выхода RTX 5000 она упадёт в цене. Но если хотите купить именно эту модель, можно покупать практически любое исполнение. Из недорогих — например, Palit GameRock или Palit Jetstream, или Gainward Phoenix. Либо Gigabyte Windforce, если нужен небольшой запас по охлаждению без переплаты за старшие исполнения.
У 4080, 4080 Super и 4090 можно брать как топовые, так и средние исполнения. Сильно большой разницы между ними не будет. Это же касается и самых топовых вариантов AMD. Правда, их тоже пока нет смысла покупать из-за скорого выхода RTX 5000 и пересмотра всех цен на старые видеокарты.