Названы лучшие видеокарты на середину 2024: от бюджетных до флагманских

Названы лучшие видеокарты на середину 2024: от бюджетных до флагманскихМожете их смело покупать
Лучшие флагманские видеокарты
На сегодняшний день самая производительная модель на рынке — это RTX 4090. Она стоит больше 1700 долларов.
Лучшие видеокарты за $ 1000
Это RTX 4080 и RX 7900XTX. Лучшей покупкой всё же будет Radeon.
Лучшие видеокарты за $ 700−800
RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Ti, RX 7900XT. Во многих играх RX 7900XT будет быстрее, чем RTX 4070 Ti, но GeForce больше подходит тем, кто ценит DLSS.
Лучшие видеокарты за $ 450−600
Сюда входят четыре модели. RTX 4070 Super, RTX 4070, RX 7900GRE, RX 7800XT. Более выгодной покупкой станет из RX 7900GRE и RX 7800XT последняя, а из GeForce и Radeon — RTX 4070S.
Также можете рассмотреть RTX 4060 Ti 16 ГБ и RX 6800XT. Первая по производительности такая же, как и 7800XT, поэтому больше смысла будет в покупке Radeon.
Лучшей покупкой в этом сегменте будет RX 7800XT.
Лучшие видеокарты за $ 350−400
Среди вариантов здесь встречаются RX 7700XT, RX 6800. Лучше из них выбрать последний, но если вы не найдёте эту модель, то можно рассмотреть и RX 7700XT.
Лучшие видеокарты за $ 300/Лучшие мейнстримные видеокарты
К ним относятся RTX 4060, RTX 3060, RX 7600XT, RX 7600, RX 6750XT, Intel Arc A770 16 ГБ. Из RTX 4060 и RTX 3060 лучше покупать последнюю. При этом у Intel Arc A770 16 ГБ не особо хорошее соотношение цены и качества. По большей части здесь вам придётся выбирать между RX 6750XT и RTX 3060 или между RTX 4060 и RX 7600. Наиболее перспективная модель сейчас — это RX 7600XT.
Лучшие видеокарты начального уровня
Наиболее оптимальные варианты — это RX 6600XT и RX 6600.