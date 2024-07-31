Названы лучшие видеокарты на середину 2024: от бюджетных до флагманских

Лучшие флагманские видеокарты

На сегодняшний день самая производительная модель на рынке — это RTX 4090. Она стоит больше 1700 долларов.

Лучшие видеокарты за $ 1000

Это RTX 4080 и RX 7900XTX. Лучшей покупкой всё же будет Radeon.

Лучшие видеокарты за $ 700−800

RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Ti, RX 7900XT. Во многих играх RX 7900XT будет быстрее, чем RTX 4070 Ti, но GeForce больше подходит тем, кто ценит DLSS.

Лучшие видеокарты за $ 450−600

Сюда входят четыре модели. RTX 4070 Super, RTX 4070, RX 7900GRE, RX 7800XT. Более выгодной покупкой станет из RX 7900GRE и RX 7800XT последняя, а из GeForce и Radeon — RTX 4070S.

Также можете рассмотреть RTX 4060 Ti 16 ГБ и RX 6800XT. Первая по производительности такая же, как и 7800XT, поэтому больше смысла будет в покупке Radeon.

Лучшей покупкой в этом сегменте будет RX 7800XT.