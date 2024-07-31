Компьютеры
Опубликовано 31 июля 2024, 09:00
2 мин.

Названы лучшие видеокарты на середину 2024: от бюджетных до флагманских

Можете их смело покупать
На YouTube-канале Hardware Unboxed эксперт рассказал, какие модели видеокарт сейчас стоит приобретать.
Названы лучшие видеокарты на середину 2024: от бюджетных до флагманских
© Hardware Unboxed

Лучшие флагманские видеокарты

На сегодняшний день самая производительная модель на рынке — это RTX 4090. Она стоит больше 1700 долларов.

Лучшие видеокарты за $ 1000

Это RTX 4080 и RX 7900XTX. Лучшей покупкой всё же будет Radeon.

Лучшие видеокарты за $ 700−800

RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Ti, RX 7900XT. Во многих играх RX 7900XT будет быстрее, чем RTX 4070 Ti, но GeForce больше подходит тем, кто ценит DLSS.

Лучшие видеокарты за $ 450−600

Сюда входят четыре модели. RTX 4070 Super, RTX 4070, RX 7900GRE, RX 7800XT. Более выгодной покупкой станет из RX 7900GRE и RX 7800XT последняя, а из GeForce и Radeon — RTX 4070S.

Также можете рассмотреть RTX 4060 Ti 16 ГБ и RX 6800XT. Первая по производительности такая же, как и 7800XT, поэтому больше смысла будет в покупке Radeon.

Лучшей покупкой в этом сегменте будет RX 7800XT.

Названы лучшие видеокарты на середину 2024: от бюджетных до флагманских
© Hardware Unboxed

Лучшие видеокарты за $ 350−400

Среди вариантов здесь встречаются RX 7700XT, RX 6800. Лучше из них выбрать последний, но если вы не найдёте эту модель, то можно рассмотреть и RX 7700XT.

Лучшие видеокарты за $ 300/Лучшие мейнстримные видеокарты

К ним относятся RTX 4060, RTX 3060, RX 7600XT, RX 7600, RX 6750XT, Intel Arc A770 16 ГБ. Из RTX 4060 и RTX 3060 лучше покупать последнюю. При этом у Intel Arc A770 16 ГБ не особо хорошее соотношение цены и качества. По большей части здесь вам придётся выбирать между RX 6750XT и RTX 3060 или между RTX 4060 и RX 7600. Наиболее перспективная модель сейчас — это RX 7600XT.

Лучшие видеокарты начального уровня

Наиболее оптимальные варианты — это RX 6600XT и RX 6600.